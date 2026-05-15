Două firme cu zero angajați iau milioane de euro din SAFE pentru drone. Au fost înființate în 2024 și 2025

Cea mai veche companie dinte cele patru este SC OVES Enterprise SRL, care a fost înființată la data de 17 septembrie 2015. Foto: Captură Antena 3 CNN

Înzestrarea MAI cu drone de 116 milioane de euro, din programul SAFE, este făcută cu unele firme abia înființate, care au câte un salariat sau chiar niciunul. Publicația online „Monitorul Apărării și Securității” publică faptul că, la data de 13 mai 2026, s-au dezbătut în Parlament programele de înzestrare pentru Ministerul Afacerilor de Interne, unde sunt incluse atât arma de asalt, care va fi folosită şi de MApN, cât şi programe de drone, şalupe şi elicoptere. Conform sursei citate, în programul de drone pentru MAI, au fost alese companiile româneşti OVES Enterprise şi Qognifly, în parteneriat, BraveX şi Orbotix, în parteneriat, şi AFT Technologies.

Aceste companii au semnat, în urmă cu câteva luni, un parteneriat de colaborare, însă ulterior unele companii s-au retras din acesta. Cert este, însă, că programul de drone va fi împărţit către mai multe companii, deşi nu se ştie cine ce sumă va primi.

OVES Enterprise are sediul la Cluj-Napoca, Qognifly a deschis, recent, o facilitate la Bucureşti, iar Orbotix, a deschis, chiar marți, o fabrică la Braşov. Suma totală alocată acestor companii este de 116 milioane de euro.

Analizând datele financiare ale acestor patru companii, evidențiate din ultimele bilanțuri contabile depuse la Ministerul Finanțelor, rezultă că entitățile selectate să participe la acest proiect sunt înființate în anul 2024 si în anul 2025, cu excepția unieia singure care a fost fondată în anul 2015. Potrivit acelorași bilanțuri contabile, două dintre companii au declarat că număr mediu al salariaților este „zero”, sau au tras pur și simplu linie la această rubrică.

O a treia societate a lucrat, în 2025, cu un singur angajat, față de doi angajați în anul 2024. Iar cea de-a patra firmă a funcționat, anul trecut, cu 5 salariați.

De asemenea, două dintre cele patru firme au prezentat, în bilanțurile contabile, cifre de afaceri, venituri obținute și profituri mai mult decât modeste, în raport cu proiectele de înzestrare militară la care s-au angajat, anul acesta, să participe.

Concret, compania Qognifly Systems SRL, înființată la data de 23 mai 2025, a avut, în 2025, o cifră de afaceri de 4.050 de lei, a realizat venituri de 86.450 de lei, a cheltuit 84.214 lei și a realizat un profit net de 1.903 lei. Conform bilanțului contabil, societatea a activat cu zero angajați. Mai exact, a fost trasă linie la această rubrică.

În ceea ce privește compania BraveX Aero SRL, care a fost fondată la data de 29 noiembrie 2024, aceasta încă nu figurează cu bilanțul contabil pe anul 2025 la Ministerul Finanțelor. Ultimele date disponibile sunt aferente anului fiscal 2024, potrivit cărora compania a avut o cifră de afaceri de 12.440 de lei, venituri de 12.440 de lei, a cheltuit 1.000 de lei și a realizat un profit net în sumă de 9.662 de lei. Și în acest caz, numărul salariaților declarați a fost zero, fiind, de asemenea, trasă linie la această rubrică.

SC Orbotix Industries SRL este o companie înființată la data de 16 septembrie 2024, iar, potrivit bilanțului contabil, în anul fiscal 2025 a avut o cifră de afaceri de 97.920 de lei, însă veniturile au fost de 5.073.762 de lei. Compania a cheltuit 3.808.908 lei, realizând un profit net în cuantum de 1.135.896 lei. De data aceasta, a fost declarat un număr mediu de cinci salariați.



Cea mai veche companie dinte cele patru este SC OVES Enterprise SRL, care a fost înființată la data de 17 septembrie 2015. Bilanțul depus la Ministerul Finanțelor arată că această societate are și cele mai mari date financiare. În anul fiscal 2025, SC OVES Enterprise SRL a avut o cifră de afaceri de 38.268.963 de lei, a încasat venituri totale de 39.723.043 de lei și a cheltuit 30.498.598 de lei, realizând un profit net în cuantum de 8.071.365 de lei. În ciuda acestor rezultate, societatea arată că a activat, în 2025, cu un singur salariat, în scădere față de anul 2024, când a declarat că a activat cu doi.

De altfel, SC OVES Enterprise SRL este și singura dintre cele patru companii care participă la prgramul de înarmare care figurează cu afaceri cu statul. În ultimul an, sociecatea în cauză și-a adjudecat patru contracte cu instituții publice, a căror valoare totală se ridică la 7.444.524 de lei fără TVA, respectiv la 9.007.874,04 lei cu TVA inclus.

Astfel, OVES Enterprise SRL a încheiat, la data de 1 august 2025, cu Primăria Orașului Zărnești, un contract în valoare de 890.000 de lei fără TVA, pentru prestarea serviciilor de implementare software integrate interoperabile cu apicabilitate clinică și non-clinică pentru proiectul „Guvernanță digitală e-Healt și interoperabilitate în cadrul Spitalului Dr. Caius Tiberiu Sparchez din Zărnești”.

La data de 12 august 2025, aceeași societate comercială a primit de la Serviciul de Ambulanță Județean Maramureș un contract în valoare de 2.826.224 de lei fără TVA, pentru prestarea de servicii de implementare a unui sistem IT pentru digitalizarea instituției. Este vorba de echipamente hardware, soluții software și servicii de formare profesională. Contractul a fost finanțat prin PNRR.

Un contract similar, dar în valoare de 2.826.300 de lei fără TVA, a fost încheiat, la data de 21 august 2025, și cu Serviciul de Ambulanță Județean Vaslui.

Cel mai recent contract datează din 5 martie 2026 și a fost încheiat cu Spitalul Orășenesc Deta, la un preț final negociat de 902.000 de lei fătă TVA. Este vorba despre achiziția de servicii de implementare e-Healt integrat și interoperabil în cadrul respectivei unități spitalicești.

În ceea ce privește ce de-a doua companie care participă la programul SAFE, SC Qognifly Systems SRL, aflăm de la Registrul Comerțului că aceasta a fost înființată, la data de 23 mai 2025, în Sectorul 4 al Capitalei, având ca obiect de activitate „fabricarea de aeronave și nave spațiale, civile. Fabricarea de aeronave fără pilot – UAV/drone, precum și a componentelor și subansamblelor aferente”. Firma a fost fondată de către Ion Mocanu, din București, și de către Anton Danici, din Chișinău, Republica Moldova, ambii având calitatea de asociați, dar îndeplinind și funcția de administrator.

Potrivit unui document oficial, anul trect, compania STIMPEX SA a convocat o Adunare Generală a Acționarilor, pentru data de 3 decembrie 2025, „în vederea aprobării unei investiții financiare pe termen lung, în sumă maximă de 2 milioane de euro, privind achiziția de părți sociale în procent de 20% din capitalul social al SC Qognyfly Systems SRL”. Nu există, până în acest moment, date dacă această achiziție a fost aprobată și parafată.

Stimpex SA este un client fidel al afacerilor cu instituțiile de forţă ale statului. Însă nu doar relația cu aceste instituții atrage atenţia, ci mai ales structura acționariarului. Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), acționarii societății în cauză erau, în 2017, când „Jurnalul” a făcut dezvăluiri în legătură cu un contract cu statul al acestei firne, Marcel Istrate, Cristian Toroipan, Isidor Stamatoiu, Costel Chivu, Vasile Moldovan, Mihai Laurențiu Sima, Nicolae Crânganu, George Chircu, Gabriel Gheorghe Caliță și Aurel Prodea. SC Stimpex SA este administrată de către Marcel Istrate, Marin Ștefan și Vlad Constantin Istrate.

Acționarul Cristian Toroipan apărea asociat în două companii care au legătură cu omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu și cu fostul lider sindical Liviu Luca. Este vorba despre SC Global Video Media SA, unde Toroipan era asociat alături de un alt apropiat al lui Sorin Ovidiu Vântu, Eugen Luha, și de celebra PSV Company SA. De asemenea, numele lui Cristian Toroipan, care ar fi chiar vărul soției lui Liviu Luca, mai apărea și pe lista acționarilor SC Realitatea Media SA.

Partenerul de afaceri al lui Toroipan din SC Global Video Media SA, Eugen Luha, era, la momentul anului 2017, președinte al Federației Sindicatelor Gaz-România (FSGR) și vicepreședinte al CNSLR Frăția.