Cum ar putea arăta Bulevardul Magheru din Bucureşti, după modernizare. Ciucu: Organizăm un concurs pentru a-l readuce în top

2 minute de citit Publicat la 18:37 15 Mai 2026 Modificat la 18:40 15 Mai 2026

Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, vineri, că a semnat un contract cu Ordinul Arhitecților (OAR) pentru a organiza un concurs internațional de soluții pentru a regândi, resistematiza și readuce în top Bulevardul Magheru din Bucureşti. Edilul a prezentat şi câteva imagini cu modul în care ar urma să arate zona din centrul Bucureştiului, după finalizarea lucrărilor. "Magheru nu mai este atractiv astăzi. Nu atrage viață comercială, nici culturală, nu e plăcut, nu este verde, ci, mai degrabă, ne agresează și vizual, și auditiv și olfactiv", a justificat Ciucu planul de modernizare.

"Bulevardul Magheru este astăzi un simplu culoar de tranzit, zgomotos, cu aer rău, poluat - nu atrage, ci respinge. An de an a tot pierdut poziții în clasamentul arterelor comerciale din lume.

Știți, am promis că mă ocup să pun lucrurile la punct. Calitatea soluțiilor este esențială. Am semnat un contract cu Ordinul Arhitecților (OAR) pentru a organiza un concurs internațional de soluții pentru a-l regândi, resistematiza și pentru a-l readuce în top, acolo unde a fost ani și ani de zile.

ATENȚIE! Exemplele din imagini, de posibile reorganizări a spațiului public aferent Bulevardului Magheru, sunt DOAR EXEMPLE: soluțiile pot fi altele, dar ele vor fi alese în urma competiției de soluții.

Evident, OAR va fundementa împreună cu noi temele pentru soluții, vor exista dezbateri publice și soluția va fi aleasă de un panel de specialiști format din urbaniști, arhitecți, peisagiști, etc", a postat Ciucu pe Facebook.

Ciucu vrea Calea Victoriei pietonală

"Acum, că avem bugetul aprobat și ne putem apuca să încheiem mai multe astfel de contracte (din păcate... cam la jumătatea anului) vom da drumul la mai multe concursuri de soluții, pe care le voi anunța din timp. Cel mai important și mai important va fi cel aferent întregii zone a Palatului Regal. Aici dăm drumul la un PUZ ce va fi făcut tot în baza unui concurs de soluții.

În viziunea mea, Calea Victoriei, în dreptul Palatului, trebuie să fie pietonală, traficul trebuie mutat în subteran, dar soluțiile vor reieși în urma competiției internaționale", a mai transmis primarul Capitalei.