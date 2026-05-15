Ministrul Nazare le interzice angajaților să folosească ChatGPT sau Gemini. Nici rețelele sociale nu mai pot fi accesate la Finanțe

1 minut de citit Publicat la 21:26 15 Mai 2026 Modificat la 21:26 15 Mai 2026

Motivul: întărirea securității cibernetice. Foto: Getty Images

Angajații de la Ministerul Finanțelor și din instituțiile subordonate, ANAF și Autoritatea Vamală Română, nu vor mai putea folosi aplicații de inteligență artificială precum ChatGPT sau Gemini pe calculatoarele de serviciu. De asemenea, angajații nu vor mai avea voie să acceseze adrese de e-mail personale, rețele sociale sau platforme de cloud-sharing. Ministrul Alexandru Nazare a semnat un ordin prin care restricționează accesul la aceste platforme pentru a „proteja datele și sistemele informatice” ale instituțiilor menționate.

Antena 3 CNN a obținut ordinul numărul 543 semnat de ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Documentul modifică hotărârea de guvern privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor pentru a restricționa accesul, pe calculatoarele din instituție, la mai multe platforme. Motivul: întărirea securității cibernetice.

„Începând cu data semnării prezentului ordin, pentru întărirea securității cibernetice în raport cu situația gepolitică actuală generată de actori statali și nonstatali, se implementează măsurile tehnice suplimentare necesare, la nivelul stațiilor de lucru ale prsonalului Ministerului Finanțelor și a unităților subordonate (Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română) având ca scop restricționarea accesului la:

porturile USB pentru dispozitive de stocare;

adresele de email personale (Gmail, Yahoo, Outlook...);

platformele de cloud sharing (Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive...);

platformele de AI (ChatGPT, Gemini, Copilot...);

platformele de social emdia, inclusiv WhatsApp;

instrumente on line de traducere (de ex. Google translate);”

În continuare, în ordin se precizează că accesul la aceste platforme este restricționat pentru a reduce „vulnerabilitățile existente la nivelul stațiilor de lucru, a sistemelor informatice și a aplicațiilor (...) pentru a putea proteja datele și sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și a unităților subordonate.”