Cum a ajuns Parlamentul European să organizeze un eveniment al unei secte pro-Putin care crede că extratereștrii conduc lumea din umbră

2 minute de citit Publicat la 18:52 05 Iun 2026 Modificat la 18:52 05 Iun 2026

„Dacă unii membri ai organizației sunt nebuni, nu înseamnă că toți sunt nebuni”, a declarat un europarlamentar ceh de extremă dreapta, care a facilitat organizarea controversatului eveniment. Foto: Getty Images

Parlamentul European a găzduit recent un eveniment organizat la Bruxelles de o sectă care preia narațiunile propagandei ruse și ai cărei membri promovează diverse teorii pseudoștiințifice și ale conspirației, inclusiv ideea că extratereștrii există și trăiesc printre noi, informează Politico.

Conferința a fost organizată în luna februarie la Parlamentul European de AllatRa Global Research Center, împreună cu un europarlamentar ceh de extremă dreapta, din cadrul grupului „Patrioților” din Parlamentul European și a avut ca temă pericolul prezentat de „nanoplastice”.

AllatRa se descrie ca un „thinktank internațional de cercetară concentrat pe riscurile asupra planetei, provocările sistemice asupra mediului înconjurător și drepturile și libertățile omului”, notează Politico.

Responsabilii din Parlamentul European cu organizarea de astfel de evenimente au spus că „nu existe motive pentru a demara o investigație”, când au fost întrebați despre controversele care înconjoară această organizație.

Organizația e direct legată de mișcarea religioasă AllatRa, fondată în Ucraina și care are sediul juridic în SUA. Autoritățile ucrainene au acuzat AllatRa că „sprijină agresiunea militară a Rusiei” și că „promovează publica narațiunile Kremlinului sub masca activităților de misionarism”.

Ce cred membrii AllatRA: Putin va uni toate popoarele slave. Apoi, lumea se va sfârși în 2036

AllatRa consieră că extratereștrii influențează de multă vreme viața oamenilor pe Pământ.

Politico notează că publicația Novaia Gazeta Europa a documentat un subiect legat de faptul că această grupare consideră că „toți slavii se vor uni în viitor, grație unui salvator magic, a cărui descriere se potrivește cu cea a lui Vladimir Putin”.

De asemenea, membrii acestei grupări neagă încălzirea globală ca fiind provocată de om și consideră că lumea se va sfârși în anul 2036 - anul în care expiră actualul mandat de președinte al Rusiei al lui Vladimir Putin.

AllatRa e considerată inclusiv în Rusia o organizație extremistă și indezirabilă.

Conferința din Parlamentul European (PE) a fost organizată cu ajutorul europarlamentarului ceh de extremă dreapta, Ondřej Knotek, membru al grupului „Patrioților” din PE.

Europarlamentarii și grupurile parlamentare din PE pot organiza evenimente în incinta parlamentului european și au alocat inclusiv un buget pentru astfel de activități.

Knotek a precizat că evenimentul „nu a avut niciun fel de subiect politic” și a subliniat că AllatRa e inclusă în Registrul de Transparență al Uniunii europene, care permite accesul în instituțiile europene al anumitor grupuri de lobby. „Dacă ai o organizație mare, poți să ai câțiva membri nebuni acolo, dar asta nu înseamnă că toți sunt nebuni”, a spus Knotek.

Printre invitații la evenimentul AllatRa organizat la Parlamentul European s-a numărat și pastroul Mark Burns, președintele Inițiativei Spirituale Diplomatice și care este un „consilier spiritual” al președintelui SUA, Donald Trump.