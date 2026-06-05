Bruxelles-ul salută scrisoarea lui Zelenski către Putin, în care comentatori ruși văd doar un truc de PR: Este un nou apel către Rusia

Clădirea Berlaymont, sediul central al Comisiei Europene din Bruxelles, şi Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. Sursa colaj foto: Getty Images & Hepta

Comisia Europeană a salutat vineri iniţiativa preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, de a-i adresa omologului său rus, Vladimir Putin, o scrisoare deschisă ce cuprinde un apel de a negocia ei doi în mod direct încheierea războiului pornit de Rusia în februarie 2022, scrisoare în care naţionalişti şi bloggeri militari ruşi văd doar un truc de PR (relaţii publice) prin care preşedintele ucrainean ar urmări mai degrabă să alimenteze nemulţumirea internă în Rusia decât să încheie războiul, relatează agenţiile AFP, EFE şi Reuters, potrivit Agerpres.

Scrisoarea presupune "un nou apel către Rusia de a pune capăt războiului" şi demonstrează că Ucraina "doreşte negocieri autentice şi o încetare a focului fără condiţii", prin urmare Comisia Europeană "salută" iniţiativa preşedintelui ucrainean, a declarat o purtătoare de cuvânt a executivului comunitar, Anitta Hipper, la conferinţa de presă zilnică a acestei instituţii.

Pe de altă parte, întrebată despre eforturile Germaniei, Franţei şi Regatului Unit de a implica Rusia în negocierile de pace, aceeaşi purtătoare de cuvânt a indicat că UE susţine pacea "în toate formatele". Totuşi, ea a adăugat că "nu vom intra în discuţii despre cine ar trebui sau nu să fie mediatorul", după ce şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a declarat că UE nu poate media între Ucraina şi Rusia, întrucât nu este neutră, ci va fi întotdeauna alături de Ucraina.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus un armistiţiu şi negocieri directe pentru a pune capăt războiului, într-o scrisoare deschisă adresată omologului său rus Vladimir Putin, pe care a postat-o joi pe reţelele de socializare.

"Puteţi pune capăt războiului vostru!", spune Zelenski în scrisoare, adăugând că UE şi SUA trebuie să participe la negocieri. El îi propune omologului său rus o întâlnire, dar nu la Moscova sau Kiev, ci într-o ţară terţă, precum Elveţia sau o ţară arabă.

Primul pas, continuă Zelenski, trebuie să fie un armistiţiu şi un schimb de prizonieri, începând cu civilii şi copiii răpiţi de Rusia.

La finalul scrisorii, Zelenski îl ameninţă pe Putin că, dacă nu pune capăt războiului, va trebui să lupte pentru propria sa existenţă, argumentând că istoria arată că atunci când Rusia oboseşte urmează o schimbare.

Rusia nu a comentat deocamdată iniţiativa lui Volodimir Zelenski, purtătorul de cuvânt al Kremlinul, Dmitri Peskov, afirmând doar că preşedintele rus are cunoştinţă de aceasta.

Au comentat-o în schimb naţionalişti şi bloggeri militari ruşi, care văd în această scrisoare un truc rău intenţionat de PR (relaţii publice) menit mai degrabă să provoace nemulţumire în interiorul Rusiei decât să pună capăt războiului.

"Dacă vedem textul în sine, nu găsim acolo nici cea mai mică urmă de diplomaţie autentică", a remarcat Rybar, un influent blogger militar rus, cu peste 1,5 milioane de urmăritori, care a descris scrisoarea drept un bluff.

"O parte semnificativă a scrisorii constă în insulte directe, retorică despre "războiul vostru fără motiv", ameninţări la adresa cetăţenilor ruşi cu "drone deasupra oraşelor voastre" şi afirmaţii despre criză de combustibil şi un presupus nou val de mobilizare în Rusia. "Luate împreună, toate acestea echivalează cu încă o încercare de a stârni nemulţumire pe plan intern în Rusia", mai observă bloggerul citat.

La rândul său, Oleg Ţariov, un fost parlamentar ucrainean şi acum o figură pro-rusă, a oferit o interpretare similară.

"Scrisoarea (...) sugerează că Ucraina şi aliaţii săi occidentali cred că a sosit momentul să se concentreze pe frontul intern rusesc", iar "scopul este de a semăna panică şi nemulţumire faţă de război", comentează acesta.

De asemenea, Konstantin Malofeev, un magnat naţionalist, consideră că răspunsul corect al Rusiei ar fi să nu răspundă la scrisoare, ci să învingă Ucraina pe câmpul de luptă. Dacă Zelenski chiar ar fi dorit să-i transmită sau să-i propună ceva lui Putin, atunci ar fi făcut-o prin canale private, nu printr-o scrisoare publică, a mai remarcat Malofeev. "Dar Zelenski a dorit să facă un spectacol, o cascadorie publicitară", concluzionează el.

Bloggerii de război ruşi au pus sub semnul întrebării de asemenea ce ar putea discuta Putin şi Zelenski, având în vedere blocajul din negocierile de pace mediate de SUA.

Ultima rundă de negocieri ruso-ucrainene mediate de SUA a avut loc pe 17-18 februarie la Geneva şi s-a încheiat fără progrese, în afara unor noi schimburi de prizonieri şi a abordării modalităţilor de verificare a unei încetări a focului odată ce se va ajunge la un acord de pace, o perspectivă ce rămâne însă îndepărtată.

Conform surselor diplomatice, discuţiile au fost foarte tensionate şi Rusia nu a cedat în faţa cererilor sale, în special aceea ca Ucraina să-i cedeze întregul Donbas, adică un teritoriu de aproximativ 20% din provincia Doneţk aflat în continuare sub controlul armatei ucrainene şi ce ar mai fi rămas sub control ucrainean în provincia Lugansk, a cărei ocupare completă a fost între timp revendicată de Rusia.

Dar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski refuză în continuare să-şi asume politic o asemenea cedare teritorială şi cere ca orice decizie de acest fel să fie validată printr-un referendum, despre care susţine că a priori va respinge cedarea Donbasului.