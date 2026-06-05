Eugen Tomac, reacție după explozia dronei de la Constanța: cere să se ajungă rapid la o majoritate pentru Guvernul său

În 10 zile, Eugen Tomac trebuie să convingă partidele să-l voteze. Foto: Hepta

Eugen Tomac a scris, pe Facebook, la câteva ore după ce o dronă a explodat în Portul Constanța, că este nevoie să se ajungă rapid la o majoritate pentru învestirea Guvernului său. „Cu cât vom avea mai repede un Guvern cu puteri depline, care să poată gestiona integrat astfel de situații, cu atât mai bine”, a precizat premierul desemnat.

Eugen Tomac a reacționat pe rețelele sociale, după incidentul care a pus în alertă Constanța.

„Ne aflăm într-o perioadă în care incidentele de securitate încep să se înmulțească. În mod natural, ele alimentează un sentiment de incertitudine în spațiul public.

De aceea, este foarte important ca nivelul vigilenței instituțiilor statului să crească la pachet cu asumarea responsabilității din partea factorilor de decizie. Acest lucru trebuie făcut în paralel cu o comunicare mai eficientă și clară, care să nu lase loc apariției unor teorii conspiraționiste”, a scris premierul desemnat.

Tomac a salutat modul în care au intervenit autoritățile din Constanța.

„Românii să aibă încredere că instituțiile vor funcționa așa cum trebuie și că singura preocupare este siguranța cetățenilor noștri. Mă bucură faptul că autoritățile au intervenit pentru izolarea zonei din Portul Constanța și nu au existat victime”, a spus premierul desemnat.

Eugen Tomac, care are acum 10 zile la dispoziție să propună Parlamentului un program de guvernare și un cabinet de miniștri, a mai spus că „cu cât vom avea mai repede un Guvern cu puteri depline, care să poată gestiona integrat astfel de situații, cu atât mai bine”.

O dronă marină, care avea atașat un timer și fusese descoperită în apropiere de Portul Constanța, a explodat vineri. Autoritățile sunt în alertă, zona a fost evacuată, iar oamenii au primit mesaj Ro-Alert. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că în spitale a fost activat planul alb de intervenție și există posibilitatea să fie și alte drone.