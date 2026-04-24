Alexandru Nazare anunță reorganizarea ANAF: Dispar mai multor sedii fiscale locale. Controalele țintesc zonele cu risc mare de evaziune

Fiscul urmează să compare stocurile fizice de bunuri confiscate sau sechestrate și sistuația de pe hârtie.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat pe Facebook o reformă amplă a ANAF, care presupune desființarea mai multor sedii fiscale locale și orientarea instituției către digitalizare și controale țintite în zonele cu risc ridicat de evaziune.

“Concret, procesul de reorganizare va însemna desființarea unui număr important de sedii fiscale fizice — municipale, orăşeneşti şi comunale. Nu lăsăm comunități fără servicii, ci regândim modul în care acestea sunt oferite: mai puțin prin ghișee fizice ineficiente și mai mult prin digitalizare și servicii adaptate anului 2026. În paralel, echipele ANAF din aceste sedii nu vor fi concediate, ci relocate acolo unde este cu adevărat nevoie — în zonele cu risc ridicat de evaziune, pentru a întări capacitatea de control.

În același timp, nu lăsăm nicio localitate fără asistență pentru contribuabili - dimpotrivă. În locul unor sedii fizice costisitoare (care presupun costuri cu chirii, utilități, întreținere ş.a.) echipele teritoriale ANAF se vor deplasa direct în comunități pentru a oferi sprijin ori de câte ori este nevoie, prin colaborare cu primăriile. De fiecare dată când un primar va solicita asistență, echipele ANAF vor veni mai aproape de contribuabil, în orice comună, ori de câte ori este necesar”, a scris Alexandru Nazare.

Acesta a vorbit despre o schimbare de logică: “de la prezență birocratică dispersată, la eficiență operațională și rezultate măsurabile”.

Reforma ANAF, parte din procesul de consolidare fiscală, susține Alexandru Nazare

Potrivit lui Alexandru Nazare, ANAF a identificat în ultimele luni rețele complexe de firme create exclusiv pentru fraudă fiscală, unele formate din zeci de societăți, cu datorii considerabile la bugetul de stat, mecanisme artificiale de facturare și utilizarea repetată a insolvenței pentru a evita plata obligațiilor.

“Aceste realități nu mai pot fi tolerate. Ele confirmă nevoia unui ANAF mai bine organizat, mai prezent acolo unde apare evaziunea și mai eficient în utilizarea resurselor.

Obiectivul acestor schimbări este clar: un ANAF modern, echitabil, corect și transparent, capabil să colecteze mai bine, să reducă evaziunea și să ofere servicii mai bune contribuabililor. Modernizarea înseamnă mai puțină birocrație, servicii publice digitalizate, mai puține drumuri inutile și o utilizare mai bună a banului public”.

Reforma ANAF face parte din procesul mai amplu de consolidare fiscală, în care colectarea corectă și eficientă devine la fel de importantă ca politica fiscală în sine, a mai spus Nazare:

“În acelaşi timp, transformarea înseamnă și o schimbare de cultură organizațională. Un alt obiectiv major pentru perioada următoare este să facem din ANAF o instituție atractivă pentru o nouă generație de profesioniști. Trebuie să atragem în administrația fiscală oameni tineri, bine pregătiți, cu energie, care vor să performeze și să lucreze onest în serviciul public. Fără resursă umană de calitate, nicio reformă nu poate avea succes.

Procesul, derulat etapizat în următoarele două luni, vizează creșterea eficienței colectării și îmbunătățirea relației cu contribuabilii, fără concedieri, ci prin relocarea personalului și extinderea serviciilor mobile în comunități”.