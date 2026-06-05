Guvernul a aprobat finanţarea salariilor pentru 1.182 de angajaţi din industria naţională de apărare. Cei mai mulţi bani merg la Romarm

Guvernul a aprobat finanţarea salariilor pentru 1.182 de angajaţi din industria naţională de apărare. Foto: Profimedia Images

Guvernul a aprobat vineri, prin hotărâre, numărul mediu maxim de personal pe anul 2026 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor articolul 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, notează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Executivului, astfel, pentru anul 2026, prin bugetul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului sunt alocate fonduri în cuantum de 100 milioane lei pentru un număr mediu maxim de personal de 1.182 salariaţi.

"De aceste sume beneficiază un număr mediu maxim de 1.034 din cadrul Companiei Naţională Romarm SA - exclusiv pentru filialele sale, 50 de salariaţi de la Societatea Romaero SA, aflată în insolvenţă, 50 de salariaţi de la Societatea Avioane Craiova S.A., 30 de salariaţi din cadrul Societăţii IOR S.A., 8 salariaţi de la Societatea Şantierul Naval Mangalia S.A., 10 salariaţi de la Societatea Uzina Mecanică Orăştie S.A.", se arată în comunicat.