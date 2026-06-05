PIB-ul României a scăzut în primele luni din 2026. Prăbuşirea consumului şi problemele din HoReCa au afectat economia ţării

PIB-ul României a scăzut în primele luni din 2026. Sursa foto: Getty Images

Potrivit datelor oficiale transmise de INS, economia României s-a contractat în primul trimestru din 2026. Raportat la aceeaşi perioadă din 2025, PIB-ul ţării a scăzut cu 1,2%. Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I 2026 a fost de 403,9 miliarde de lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 1,2 % faţă de trimestrul I 2025.

INS transmite că o serie de activităţi au afectat economia României, printre care comerţul cu ridicata şi amănuntul, precum şi industria comunicaţiilor, dar şi tranzacţiile imobiliare.

Contribuţii negative la modificarea PIB au înregistrat următoarele activități:

Industria (-0,2%), cu o pondere de 15,8% la formarea PIB şi care a înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 1,2%;

Comerţul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transportul şi depozitarea; hotelurile şi restaurantele (-0,8%), cu o pondere de 22,5% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 3,1%;

Informațiile și comunicațiile (-0,3%), cu o pondere de 8,1% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 4,1%;

Tranzacțiile imobiliare (-0,1%), cu o pondere de 7,5% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 1,9%;

Activitățile profesionale, științifice și tehnice; activitățile de servicii administrative și activitățile de servicii suport (-0,3%), cu o pondere de 6,1% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 3,9%;

Administrația publică și apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învățământul; sănătatea și asistența socială (-0,2%), cu o pondere de 14,6% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 1,3%.

Agricultura, intermedierile financiare şi asigurările nu au contribuit la creșterea PIB.

De asemenea, impozitele nete pe produs nu au contribuit la creșterea PIB, având o pondere de 11,6% la formarea PIB, iar volumul lor a înregistrat o scădere a cu 0,6%.

Creşteri în construcţii

Dar, potrivit sursei amintite, au existat şi zone ale economiei care funcţionat mai bine în primele trei luni din 2026, faţă de aceeaşi perioadă din 2025:

Construcțiile (+0,4%), cu o pondere de 5,3% la formarea PIB şi care au înregistrat o creștere a volumului de activitate cu 7,9%;

(+0,4%), cu o pondere de 5,3% la formarea PIB şi care au înregistrat o creștere a volumului de activitate cu 7,9%; Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii (+0,3%), cu o pondere de 2,8% la formarea PIB şi care au înregistrat o creștere a volumului de activitate cu 11,6%.

Românii au cheltuit mai puţin pe mâncare, alcool şi ţigări

Potrivit datelor oficiale transmise de INS, în luna aprilie 2026, raportat la aprilie 2025, a scăzut consumul în ţara noastră, per total, cu 6,3%. Românii au cheltuit cu 6,6% mai puţin pe alcool, ţigări şi produse alimentare, cu 7,9% mai puţin pe produse alimentare, iar vânzările de carburanţi au scăzut cu 2,1%.

Faţă de luna aprilie 2025 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), în luna aprilie 2026, a scăzut atât ca serie brută cu 5,4%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 6,3%.