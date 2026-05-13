Surse: Mihai Savin, şeful Vămilor, reţinut într-un dosar de fals şi uz de fals. Cum ar fi încercat să "salveze" permisul unui angajat

Mihai Savin, președinte al Autorității Vamale Române (AVR), a fost reţinut de procurori într-un caz de fals şi uz de fals, după ce ar fi emis retroactiv un ordin de misiune pentru a salva permisul de conducere al unui angajat. În acelaşi dosar, au fost reţinuţi şi un consilier şi un alt funcţionar de la Galaţi, potriviti surselor Antena 3 CNN.

Reţinerile au venit după verificări efectuate la şeful autorităţii vamale, la şeful de cabinet al acestuia şi la alţi funcţionari. Ancheta urmărește modul în care Autoritatea Vamală Română ar fi emis retroactiv un ordin de misiune pentru a salva permisul de conducere al unui angajat, adică al unui subordonat al directorului autorităţii vamale.

Sursele Antena 3 CNN susţin că, în urmă cu aproximativ o lună, un oficial AVR și consilierul de la cabinet se îndreptau către Galați, iar în județul Ialomița i-ar fi oprit Poliția, deoarece circulau cu girofarul si cu viteză.

Consilierul a rămas fără permis. El nu a putut justifica folosirea sistemelor de urgență. Apoi, potrivit acuzaţiilor din dosar, s-ar fi emis retroactiv, în fals, ordinul de misiune pe care l-ar fi depus ca probă în contestaţia depusă de consilier, în Instanţă.