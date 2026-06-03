Nuclearelectrica: Mesajul Comisiei Europene este corect. Avem nevoie de accelerarea proiectelor nucleare cu reactoare noi, mari şi mici

Cum arată proiectul SMR de la Doicești. Sursa foto: Bogdan Ivan / Facebook

Energia nucleară este parte esenţială a soluţiei energetice la nivel european, iar extinderea capacităţilor nucleare, cu accent pe reactoarele modulare mici (SMR), înseamnă pentru statele-membre un sistem energetic alimentat de energie ieftină, fiabilă, curată, capabilă să ajute Uniunea Europeană (UE) să îşi reducă dependenţele, a transmis Nuclearelectrica, miercuri după-amiaza, potrivit Agerpres.

"Investiţii în securitatea energetică a României vor aduce: 3262 MW – capacitate instalată după 2031; peste 20.000 de locuri de muncă, 24 de milioane tone CO₂ – evitate anual; 33% – cota de piaţă; 66 % din energia curată a ţării (...)", a precizat Societatea Naţională Nuclearelectrica prin intermediul imaginii care a însoţit postarea de azi, 3 iunie, făcută pe pagina de Facebook a companiei. Anunţul vine după scandalul izbucnit în legătură cu proiectul mini-reactoarelor de la Doicești.

"Mesajul Comisiei Europene este corect. Avem nevoie de accelerarea proiectelor nucleare cu reactoare noi, mari şi mici, dar şi retehnologizări la scară largă. Nuclearelectrica îşi reafirmă angajamentul de a accelera proiectele strategice nucleare din România, inclusiv SMR. Mesajele recente transmise de comisarul UE pentru climă, Wopke Hoekstra, în sprijinul dezvoltării energiei nucleare şi industriei SMR confirmă şi consolidează un parcurs strategic corect (...).

Energia nucleară este parte esenţială a soluţiei energetice la nivel european, iar extinderea capacităţilor nucleare, cu accent pe reactoarele modulare mici (SMR), înseamnă pentru statele membre un sistem energetic alimentat de energie ieftină, fiabilă, curată, capabilă să ajute UE să îşi reducă dependenţele", notează sursa citată.

Potrivit Nuclearelectrica, Comisia Europeană a transmis, prin vocea lui Wopke Hoekstra, comisarul UE pentru climă, că Europa trebuie să avanseze cu mult mai multă viteză şi la o scară mult mai mare în dezvoltarea şi implementarea SMR-urilor şi să prelungească durata de viaţă a reactoarelor existente.

"Nuclearelectrica este unul dintre motoarele de dezvoltare ale industriei nucleare europene. Am investit în tehnologia SMR, unde avem cel mai matur proiect din Europa, cu un amplasament evaluat independent de AEIA (n.r.: Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică,) cu o tehnologie certificată de reglementatorul american NRC şi o echipă de profesionişti redutabili implicaţi într-un proiect cu un potenţial enorm. Industria emergentă SMR devine o certitudine.

Mesajul Comisiei Europene este unul corect şi util, pentru că marchează o realitate pe care noi am mizat încă de acum 10 ani. Retehnologizare pentru creşterea duratei de viaţă a reactorului 1, construcţia a două unităţi nucleare noi la Cernavodă şi proiectul SMR de la Doiceşti sunt un mix de proiecte evaluat la aproximativ 20 de miliarde de euro care plasează România într-o zonă de respectare a angajamentelor internaţionale, dar şi una de leadership într-o industrie emergentă", a declarat directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă, în postarea menţionată.

Societatea Naţională Nuclearelectrica (SNN) este singurul producător de energie nucleară din România şi de combustibil aferent tehnologiei utilizate, CANDU 6. Compania a fost înfiinţată în anul 1998, iar în octombrie 2013 a listat pe Bursa de Valori Bucureşti 10% din capitalul social.

Potrivit datelor BVB, la data de 31 decembrie 2025, Statul Român, prin Ministerul Energiei, deţinea 82,50% din capitalul social al societăţii, persoanele juridice - o pondere de 13,55%, iar persoanele fizice - de 3,95%.

SNN administrează Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, care operează Unităţile 1 şi 2, cu o capacitate de 700 MWe, precum şi Fabrica de Combustibil Nuclear Piteşti, care este producător calificat de combustibil nuclear CANDU 6.