CEO RoPower Nuclear: Investiția pentru SMR Doicești face din România lider european în tehnologia nucleară de nouă generație

Cu ajutorul SMR, România își va dubla producția de energie nucleară. Sursa colaj foto: ropowernuclear.com & Getty Images

România devine lider european în tehnologia nucleară de nouă generație, datorită deciziei de investiție pentru SMR Doicești, a declarat Valentin-Ovidiu Nae, CEO RoPower Nuclear, potrivit Agerpres. "Fundamentul activității noastre rămâne neschimbat: Securitate Nucleară, Rigoare Tehnică și Interes Național", a precizat acesta.

"Astăzi nu vorbim doar despre o investiție, ci despre o decizie strategică pentru următorii 60 de ani de energie curată în România. Adoptarea Deciziei Finale de Investiție confirmă că proiectul este pregătit să intre într-o nouă etapă. RoPower și-a îndeplinit mandatul de evaluare tehnico-economică în mod obiectiv și responsabil. Drumul nu se oprește aici – acesta este doar începutul.

Fundamentul activității noastre rămâne neschimbat: Securitate Nucleară, Rigoare Tehnică și Interes Național. Fiind primul proiect SMR dezvoltat în Europa, asumăm atât provocările specifice unui proiect First of a Kind, cât și oportunitatea de a dezvolta această expertiză în regiune. Deja observăm interes din partea altor echipe și state, care urmăresc experiența României în acest domeniu", a spus Valentin-Ovidiu Nae, citat într-un comunicat al companiei.

RoPower Nuclear a anunțat adoptarea Deciziei Finale de Investiție (FID), decizie care a fost luată inclusiv la nivelul Adunării Generale a Acționarilor RoPower Nuclear, în data de 13 februarie 2026, în linie cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor Nuclearelectrica din data de 12 februarie, pentru proiectul reactoarelor modulare de mici dimensiuni (SMR) de la Doicești, în urma finalizării mandatului de evaluare tehnico-economică realizat în conformitate cu prevederile HG 907/2016.

"Studiul de Fezabilitate elaborat a fundamentat o analiză obiectivă, riguroasă și responsabilă, oferind baza necesară pentru adoptarea unei decizii corecte privind continuarea proiectului. Analizele realizate de profesioniști români și internaționali au condus la formularea unor condiții clare pentru asigurarea unui control corespunzător al tuturor riscurilor potențiale asociate unui proiect de această anvergură. Aceste condiții sunt corelate strict cu cerințele de autorizare naționale și internaționale și garantează menținerea celor mai înalte standarde de securitate nucleară", se menționează în comunicat.

Proiectul SMR Doicești, bazat pe tehnologia NuScale VOYGR, este situat pe amplasamentul unei foste centrale pe cărbune și contribuie la tranziția justă, la decarbonizarea sistemului energetic și la consolidarea securității energetice a României, în parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii.

Proiectul presupune construcția unei centrale nucleare modulare cu o capacitate instalată de 462 MWe, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune din Doicești.

Noua centrală va utiliza tehnologia NuScale Power, prin punerea în funcțiune a șase reactoare modulare de mici dimensiuni, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW. Energia generată de centrala de la Doicești va contribui la tranziția verde și concomitent la menținerea stabilității Sistemului Energetic Național, printr-un mix unic între emisii zero de CO2 în atmosferă și livrare de energie în bandă, indiferent de condițiile meteorologice sau momentul zilei.

Adoptarea FID marchează tranziția către etapa de implementare, cu respectarea strictă a cadrului de reglementare și a standardelor de excelență cu care industria nucleară din România a obișnuit.

RoPower Nulcear este compania de proiect dedicată dezvoltării primei centrale cu reactoare modulare mici (SMR) din România, amplasată la Doicești, județul Dâmbovița.

Fondată în 2022, RoPower este deținută în cote egale de Nuclearelectrica SA, compania națională de energie nucleară, și Nova Power & Gas, parte a grupului E-Infra. RoPower Nuclear colaborează cu parteneri internaționali de prestigiu, precum NuScale Power, Fluor Corporation ori Samsung C&T.