Nicușor Dan exclude intervenția statului asupra accizelor carburanților: „Nici în minus nu avem posibilitatea să o facem”

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Preşedintele Nicuşor Dan a spus, joi, că autorităţile nu pot interveni „nici în plus, nici în minus” cu privire la accizele incluse în preţul carburantului. El a subliniat, la Ambasada României în Polonia, că, la fel ca în alte cazuri, Consiliul Concurenţei monitorizează situaţia, însă concuziile şi eventualele măsuri nu sunt unele imediate.



„Deocamdată suntem la o săptămână de când a început această situaţie nouă. Pot să spun, cu titlu general: din preţul benzinei pe care un om îl plăteşte la pompă, jumătate este preţul brut al petrolului rafinat şi jumătate sunt taxele şi accizele statului. Ce pot să spun cu certitudine este că nu se pune problema ca pe aceste componente de taxe şi accize ale statului să se intervină în plus. Din păcate, nici în minus nu avem posibilitatea să o facem”, a spus Nicuşor Dan.



El a menţionat că, la fel ca în alte cazuri, Consiliul Concurenţei monitorizează situaţia, însă concuziile şi eventualele măsuri nu sunt unele imediate.



„Pe partea cealaltă, Consiliul Concurenţei s-a întâmplat, în istoria lui, să sancţioneze - şi foarte sever - practici anticoncurenţiale. Numai că lucrul ăsta nu s-a întâmplat niciodată şi nici nu e fizic posibil să se întâmple în secunda în care evenimentul se întâmplă. Se sancţionează peste o lună, se sancţionează peste două, dar e foarte bine că preşedintele Consiliului Concurenţei a ieşit şi a avertizat că se uită exact la acest fenomen pentru că bineînţeles că el are efect în lanţ pe toată economia şi pe nivelul de trai al oamenilor”, a explicat preşedintele.



Nicuşor Dan a mai fost întrebat dacă, în situaţia în care preţurile vor continua să crească foarte mult, ar putea cere Guvernului să propună o schemă de sprijin pentru populaţie, fie şi pe o perioadă limitată.

„Când vom fi acolo, desigur, putem să avem tipul acesta de discuţii, cum s-a mai întâmplat”, a răspuns şeful statului.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat joi ce fel de măsuri pregătește Guvernul pentru a se asigura că prețurile la benzină și motorină nu vor crește până la 10 lei pe litru, din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

„Ce pot să vă spun sigur, la nivelul Guvernului, în scenariile pe care acum le lucrăm, de la anumite modificări în spațiul fiscal, pentru anumite categorii, pentru toate categoriile, lucrăm ca să limităm la maxim impactul negativ asupra tuturor. M-am întâlnit cu ei (n.r. cu transportatorii), am discutat, înțeleg cât de important e acest aspect și suntem toți aliniați pentru a lua cea mai bună decizie”, a spus Ivan.