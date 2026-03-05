Investitorul OpenAI, Vinod Khosla: Copiii de 5 ani de astăzi nu vor mai avea nevoie să-și caute un loc de muncă, datorită AI

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Vinod Khosla, investitor în OpenAI, a făcut o previziune potrivit căreia copiii de 5 ani de astăzi nu vor avea nevoie niciodată de locuri de muncă datorită inteligenței artificiale. Miliardarul vede o transformare a pieței muncii bazată pe inteligență artificială atât de masivă, încât va elimina nevoia copiilor de 5 ani de astăzi de a avea un loc de muncă, scrie Fortune.

Într-un interviu acordat redactorului-șef al revistei Fortune, Alyson Shontell, în cadrul podcastului Titans and Disruptors of Industry, Khosla a declarat că inteligența artificială va fi capabilă să îndeplinească 80% din toate locurile de muncă, de la medici la radiologi, de la contabili la vânzători. Această înlocuire masivă a inteligenței artificiale ar reduce, în esență, costurile forței de muncă la zero, făcând totodată ca bunurile și serviciile să fie mult mai puțin costisitoare.

Khosla a pariat devreme pe inteligența artificială, iar firma sa de capital de risc, Khosla Ventures, a fost unul dintre primii investitori instituționali ai OpenAI în 2019.

„Este destul de puțin probabil ca un copil de 5 ani de astăzi să își caute un loc de muncă. Nevoia de a munci va dispărea. Oamenii vor continua să lucreze la lucrurile la care vor să lucreze, nu pentru că au nevoie să muncească”, a adăugat Khosla.

Schimbarea este una masivă, dar Khosla părea entuziasmat și optimist în legătură cu aceste schimbări economice și sociale. În următorul deceniu, Khosla a prezis o revizuire a modului în care funcționează economia ca urmare a inteligenței artificiale, începând cu tehnologia care va elimina practic costurile forței de muncă.

„Ce se întâmplă când toată forța de muncă va fi gratuită?”, a întrebat Khosla, adăugând că 15 trilioane de dolari din PIB-ul SUA vor „dispărea în mare parte”.

În ochii lui Khosla, PIB-ul va deveni o metrică mai puțin semnificativă pentru a măsura succesul economic. Deși scăderea drastică a ocupării forței de muncă ar reflecta o economie deflaționistă, acesta nu este un lucru chiar atât de rău, a sugerat el.

Forța de muncă automatizată ieftină, în parte datorită unui miliard de roboți bipezi despre care crede că vor sosi în următorul deceniu, ar reduce costurile de producție, ceea ce înseamnă că bunurile și serviciile ar fi mult mai ieftine și ar necesita cheltuieli mult mai mici, o veste bună pentru o parte ipotetic mare a populației care nu mai lucrează.

„Abundența de bunuri și servicii va fi foarte, foarte mare. Prețurile vor fi foarte, foarte mici. Așadar, bănuiesc că până în 2040, cu 30.000 de dolari vei putea cumpăra, poate și cu 10.000 de dolari, mult mai mult decât poți cumpăra dacă ai un venit de 100.000 de dolari astăzi. Așadar, nivelul venitului de care ai nevoie într-o economie deflaționistă va fi foarte diferit”, a spus el.

Mesaje contradictorii despre viitorul inteligenței artificiale

Viziunea lui Khosla pentru un viitor bazat pe inteligență artificială se adaugă la două narațiuni contradictorii care au apărut pentru inteligența artificială. Pe de o parte, directorii generali optimiști din domeniul tehnologiei își imaginează că inteligența artificială va ocupa majoritatea locurilor de muncă în decursul unui deceniu. Însă, în afara tehnologiei, directorii și economiștii sunt mai sceptici.

Într-un studiu recent care a analizat rezultatele sondajelor realizate în rândul a mii de directori executivi cu privire la utilizarea inteligenței artificiale la locul de muncă, 90% au declarat că tehnologia nu a avut niciun impact asupra ocupării forței de muncă sau a productivității în ultimii trei ani. Aceștia au prezis modest că inteligența artificială va crește productivitatea cu 1,4% și producția cu 0,8% până în 2029.

„AI este peste tot, cu excepția datelor macroeconomice primite. Astăzi, AI nu mai este prezentă în datele privind ocuparea forței de muncă, productivitatea sau inflația”, a scris economistul-șef al Apollo, Torsten Slok, într-o postare pe blog, reflectând asupra lipsei unui consens științific cu privire la impactul economic al AI.

Această analiză aprofundată contrastează puternic cu predicțiile lui Khosla sau ale CEO-ului SpaceX și Tesla, Elon Musk, care, în mod similar, își imaginează o lume peste un deceniu sau două în care munca este opțională, iar banii sunt mai puțin relevanți. Musk și-a imaginat roboți specializați care îi depășesc numeric pe medicii și chirurgii umani, cu un venit universal ridicat care să susțină o populație care nu mai are nevoie de locuri de muncă.

Aceste schimbări ar putea deja să se producă. Săptămâna trecută, CEO-ul Block, Jack Dorsey, a concediat 40% din personalul companiei sale de tehnologie financiară, invocând o oportunitate de a valorifica inteligența artificială.

„Teza centrală este simplă. Instrumentele de informații au schimbat ce înseamnă să construiești și să conduci o companie”, a declarat Dorsey într-o scrisoare către acționari.

Viitorul imaginat de Khosla

Khosla vede, de asemenea, un viitor aliniat cu previziunile lui Musk privind specialiștii în inteligență artificială, care vor elimina cerința de a deține un loc de muncă.

„Înainte ca inteligența artificială să înlocuiască majoritatea locurilor de muncă, va exista o perioadă intermediară în care profesioniștii umani vor avea stagiari în domeniul inteligenței artificiale pe care îi vor instrui pentru a-și finaliza într-o zi activitatea specializată”, a spus Khosla.

Între timp, deși instituțiile de învățământ ar putea exista în continuare pentru că oamenilor le plac, acestea nu vor mai fi necesare pentru a obține diplome care să ofere un loc de muncă, cum ar fi ingineria. În schimb, educația, cu excepția domeniilor foarte specializate, cum ar fi chirurgia cardiacă, va fi gratuită, iar forța de muncă va deveni gratuită ca urmare a omniprezenței inteligenței artificiale la locul de muncă.

„Nici măcar nu veți avea nevoie de diploma de inginerie, decât dacă pasiunea voastră este învățarea. Fie că vorbim despre muncitori agricoli, lucrători la liniile de asamblare, lucrători în comerțul cu amănuntul sau contabili, toate acestea vor fi gratuite într-o economie competitivă. Asta înseamnă scăderea prețurilor”, a spus Khosla.

Această nouă eră a muncii opționale va fi transformatoare pentru viitorul tinerilor de astăzi. Va marca o schimbare în atitudinea generațiilor mai în vârstă față de muncă, ca ceva ce trebuie făcut pentru a supraviețui, în loc de ceva care le împlinește existențial. El spune că un copil de 5 ani de astăzi probabil nu va avea nevoie să-și găsească un loc de muncă când va fi adult.

„Peste 15 ani, veți spune, ce este un sfat prost astăzi sau ce era odată... urmați-vă pasiunea. Urmați-vă pasiunea este pe locul doi după supraviețuire. Cred că partea aceea de supraviețuire va dispărea și veți spune fiecărui copil de 5 ani «urmați-vă pasiunea»”, spune Khosla.

Khosla a indicat că această tranziție ar fi mult mai ușoară pentru generația tânără decât pentru persoanele în vârstă. Generațiile mai în vârstă care au fost nevoite să muncească pentru a-și câștiga existența s-au simțit limitate de locurile de muncă care le-au luat timpul de petrecut cu copiii sau cu părinții în vârstă, a spus Khosla. Fără a fi nevoie să muncească, generațiile viitoare nu numai că vor avea mai mult timp să se concentreze pe ceea ce contează pentru ele, dar și idei mai ample despre care ar putea fi pasiunile lor.

„Locul pentru creativitate este foarte, foarte mare, dar suntem forțați să avem o viziune îngustă asupra a ceea ce ar trebui să facem și cred că acesta este lucrul fundamental care va schimba umanitatea. În opinia mea, inteligența artificială ne va elibera pentru a fi mai umani”, a spus Khosla.