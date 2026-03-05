Aurul din minele Venezuelei ajunge în SUA: Ce prevede acordul de zeci de milioane de dolari intermediat de administrația Trump

2 minute de citit Publicat la 23:45 05 Mar 2026 Modificat la 00:08 06 Mar 2026

Contractul prevede un conținut final de aur de 98%. FOTO: Profimedia Images

Compania minieră de stat din Venezuela a semnat un acord de zeci de milioane de dolari cu administrația Trump pentru a vinde 1.000 de kilograme de aur pe piețele americane, a relatat Axios.

Potrivit a două surse citate de jurnaliștii americani, acordul semnat luni va vinde până la 1.000 de kg în lingouri de aur către traderul de mărfuri Trafigura pentru piața americană.

Acordul vine la câteva săptămâni după ce președintele american Donald Trump a ordonat înlăturarea și capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, acuzat de trafic de droguri.

Ultimul acord indică o consolidare a legăturilor dintre SUA și Venezuela și o strângere a legăturilor comerciale dintre cele două țări în urma capturării lui Maduro.

Acordul prevede ca firma minieră venezueleană Minerven să furnizeze companiei Trafigura între 650 și 1.000 kg de lingouri de aur, a relatat Axios, citând o persoană familiarizată cu situația. Valoarea acordului vizează până la 165 de milioane de dolari.

Aurul va fi transferat către piața americană

Contractul prevede un conținut final de aur de 98%. În baza unui acord separat cu guvernul SUA, Trafigura va expedia aurul către piața americană.

Raportul privind acordul vine după o întâlnire de miercuri între secretarul de interne al SUA, Doug Burgum, și președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, pentru a discuta reformele miniere și extracția mineralelor.

Acordul privind aurul dintre SUA și Venezuela este al treilea contract de extracție semnat de administrația Trump de când SUA a preluat controlul asupra celui mai valoros activ al Venezuelei - petrolul.

Trafigura este, de asemenea, implicată în acorduri petroliere între SUA și Venezuela, în valoare totală de 1 miliard de dolari.

„Delcy Rodríguez, care este președintele Venezuelei, face o treabă excelentă și lucrează foarte bine cu reprezentanții SUA. Petrolul începe să curgă, iar profesionalismul și dăruirea dintre cele două țări sunt un lucru foarte plăcut de văzut”, a declarat Donald Trump într-o postare pe Truth Social miercuri.

Prețurile aurului au crescut joi, pe măsură ce un conflict tot mai mare care implică SUA, Israel și Iran i-a atras pe investitori către activul refugiu.

Aurul spot a crescut cu 0,8%, ajungând la 5.177,33 dolari pe uncie. Contractele futures pe aur din SUA pentru livrare în aprilie au crescut cu 1%, ajungând la 5.185,50 dolari.

Aurul a crescut cu aproximativ 20% în acest an, susținut de tensiunile geopolitice și comerciale sporite, precum și de îngrijorările cu privire la independența Rezervei Federale. Metalul a atins un maxim istoric de peste 5.595 de dolari pe uncie la sfârșitul lunii ianuarie.

Un sprijin suplimentar a venit miercuri, dolarul înregistrând cea mai mare scădere din ultimele aproximativ trei săptămâni, pe fondul creșterii prețurilor petrolului și al presiunii exercitate de acțiuni asupra monedei americane. Un dolar mai slab susține aurul, făcându-l mai accesibil pentru majoritatea cumpărătorilor.