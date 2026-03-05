Newsweek: Secretarul general din Ministerul Energiei, interese ascunse pe filieră rusă pe piața gazelor lichefiate

Platformă de extragere a gazului din Marea Neagră. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O alianță strategică pe țărmul Mării Negre a pus bazele unui grup de interese pe piața gazului lichefiat cu conexiuni la vârful Ministerului Energiei și cu personaje controversate din fostul spațiu sovietic.

Achiziția unui important terminal GPL din Midia de către un afacerist româno-moldovean, partener cu familia secretarului general al Ministerului Energiei, a fost blocată în comisia de avizare a investițiilor străine, din care face parte și Ministerul Energiei, din motive de siguranță națională.

Secretarul general

În timp ce Mihail Silviu Pocora are un rol-cheie în Ministerul Energie, ca secretar general, fratele său mai mic, Valentin Pocora, are interese majore chiar pe pe piața de energie, fiind asociat cu personaje controversate în tranzacții cu gaz lichefiat (GPL).

Cei doi frați au început afacerile cu mulți ani în urmă, ca asociați, iar actualul înalt funcționar îl împrumuta personal pe mezinul familiei. Compania fanion, Interport Gaz, a ajuns la rulaje de sute de milioane de lei pe an.

Ascensiunea lui Mihail Pocora (52 de ani) în funcții administrative de prim-rang a fost facilitată pe o filieră masonică, susțin foștii săi colaboratori cu care a discutat Newsweek.

„I-a fost recomandat lui Bogdan Ivan (ministrul energiei) pe această filieră (masonică), iar ei doi au mai colaborat și la Ministerul Digitalizării și la Ministerul Economiei”.

Din poziția de secretar general, fratele cel mare din familia Pocora a preluat „toată partea de fonduri europene și de plăți și, astfel, nu se fac plăți dacă nu trec pe la el”, susțin angajați din minister care se plâng de modul autoritar în care se raportează la colaboratorii săi din instituția publică.

