„Am făcut-o”. Trump recunoaște că l-a făcut „nebun” pe Benjamin Netanyahu

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a recunoscut că l-a numit pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu 'nebun' într-o discuţie telefonică purtată fără menajamente cu privire la luptele din Liban, în timp ce Statele Unite încercau să negocieze încetarea ostilităţilor cu Iranul, transmite Reuters, preluată de Agerpres.



Într-un interviu difuzat miercuri, Trump a fost întrebat dacă l-a numit pe liderul israelian „nebun de-a binelea” şi l-a acuzat de nerecunoştinţă, făcând referire la un articol al Axios.



„Am făcut-o”, a răspuns Trump la podcastul „Pod Force One”. „Nu aş spune furios. Ştii, am fost puţin deranjat de luptele lui constante cu Libanul”, a explicat el.



Preşedintele american a ţinut să adauge că se înţelege foarte bine cu Netanyahu.



Potrivit Axios, care cita un oficial american fără a-l identifica, Trump i-a spus lui Netanyahu într-o convorbire telefonică luni: „Eşti nebun de-a binelea. Ai fi în închisoare dacă nu eram eu. Îţi salvez fundul. Toată lumea te urăşte acum. Toată lumea urăşte Israelul din cauza asta”.



'La un moment dat am spus: Bibi, trebuie să oprim asta. Trebuie să oprim asta', a spus Trump în interviul de la 'Pod Force One'.



Iranul a declarat că nu va accepta un acord cu Statele Unite, pentru a pune capăt războiului lansat de Trump şi Netanyahu la sfârşitul lunii februarie, decât dacă armistiţiul acoperă şi Libanul, pe care Israelul l-a invadat în martie pentru a lupta contra miliţiei şiite proiraniene Hezbollah.



Ostilităţile au continuat în pofida unui acord mediat de SUA anunţat luni, care a determinat Israelul să se abţină de la atacarea suburbiilor sudice ale Beirutului controlate de Hezbollah, iar gruparea şiită să oprească atacurile transfrontaliere.



Loviturile israeliene cu drone au ucis cel puţin şase persoane în sudul Libanului şi au ţintit o maşină în sudul Beirutului miercuri, au declarat surse de securitate libaneze, în timp ce Israelul a transmis că a interceptat un aparat de zbor ostil cel mai probabil lansat de Hezbollah.



Trump a fost iritat când a fost întrebat dacă Netanyahu l-a 'păcălit' să atace Iranul, preşedintele spunând că criticii săi sunt 'inamicul'.



Trump a mai folosit anterior cuvinte injurioase la adresa Israelului, inclusiv când a spus public anul trecut că Israelul şi Iranul 'nu ştiu ce naiba fac'.