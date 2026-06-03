Lia Olguța Vasilescu, despre propunerea de premier: În principiu, Eugen Tomac e o persoană cu bun simț. Așteptăm lista de miniștri

1 minut de citit Publicat la 16:40 03 Iun 2026 Modificat la 16:40 03 Iun 2026

Olguța Vasilescu spune că Eugen Tomac e o persoană "de bun simț" însă decizia eventualei susțineri va fi luată de PSD după nominalizarea premierului de către președinte. Foto: Hepta

Lia Olguța Vasilescu, primarul PSD al municipiului Craiova, a comentat, miercuri, perspectiva ca președintele Nicușor Dan să îl desemneze pe consilierul său onorific, Eugen Tomac, să formeze noul guvern.

Ea a fost întrebată dacă Tomac ar fi un prim-ministru potrivit.

"Așteptăm nominalizarea, pentru a vedea cine va fi propunerea de premier și vom lua o decizie. Vom vedea după ce avem lista de miniștri. În principiu, Tomac e o persoană cu bun simț", a răspuns ea.

Olguța Vasilescu a estimat că președintele Dan nu va mai putea întârzia foarte mult nominalizarea unui premier, pentru că "se termină interimatul" actualului guvern.

Mai devreme în cursul zilei, PSD a comunicat că Nicușor Dan trebuie să vină cât mai repede cu o propunere de premier, cel târziu până la finalul săptămânii, pentru că altfel șase ministere conduse de interimari vor rămâne fără miniștri.

PSD vrea să discute cu premierul desemntat și decide ulterior dacă îl sprijină

PSD nu ar exclude varianta de a sprijini o eventuală nominalizare a lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, însă o decizie finală va fi luată ulterior nominalizării, pe plan intern.

În ceea ce privește un guvern format din tehnocrați, social-democrații s-au limitat să precizeze că vor analiza atât numele propuse, cât și programul de guvernare.

Poziția finală a PSD va fi stabilită după discuțiile cu premierul desemnat.

Nicușor Dan era așteptat să anunțe, marți, numele premierului, pentru a porni procedura constituțională de formare și învestire a Guvernului în Parlament.

Acest lucru nu s-a întâmplat.

Deși Eugen Tomac, numele premierului agreat de președinte, este deja cunoscut, fiind anunțat neoficial pe mai multe canale, formula de guvern dorită de Nicușor Dan, adică un cabinet de tehnocrați, nu este principial agreată de partide și nu este configurată, încă, majoritatea parlamentară necesară pentru vot de învestire.