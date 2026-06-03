PSD pune presiune pe Nicușor Dan să propună un premier cât mai repede. Varianta Eugen Tomac nu e exclusă

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

PSD atrage atenția că Președintele Nicușor Dan trebuie să vină cât mai repede cu o propunere de premier, cel târziu până la finalul săptămânii, pentru că altfel șase ministere conduse de interimari vor rămâne fără miniștri, potrivit unor surse politice citate de Agerpres.

Social-democrații spun că imediat după ce va fi făcută nominalizarea, conducerea partidului se va reuni pentru a decide dacă va susține sau nu viitorul guvern.

PSD spune că noul executiv trebuie format rapid, pentru că de săptămâna viitoare șase ministere rămân fără miniștri. Printre ele se află și Ministerul Justiției, considerat unul dintre cele mai importante. Din acest motiv, în partid se așteaptă ca numirea premierului să fie făcută fie miercuri, fie cel târziu până la finalul săptămânii.

PSD nu exclude varianta de a sprijini o eventuală nominalizare a lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, însă o decizie clară va fi luată intern. În ceea ce privește un guvern format din tehnocrați, social-democrații spun că vor analiza atât numele propuse, cât și programul de guvernare.

Poziția finală a PSD va fi stabilită după discuțiile cu premierul desemnat, care va trebui să prezinte planul de măsuri și direcțiile pe care vrea să le urmeze în guvernare.

Nicușor Dan era așteptat să anunțe, marți, numele premierului, pentru a porni procedura constituțională de formare și învestire a Guvernului în Parlament. Anunțul întârzie însă, pentru că, deși numele premierului este deja cunoscut, anunțat neoficial pe mai multe canale, încă de săptămâna trecută, respectiv Eugen Tomac, formula de guvern dorită de Președintele Nicușor Dan, adică un cabinet de tehnocrați, nu este agreată de partide și nu este configurată, încă, majoritatea parlamentară necesară pentru vot. Nicușor Dan nu este de acord să facă un anunț care să fie respins la vot în Parlament, iar în acest moment nu există cele 233 de voturi necesare pentru ca guvernul să fie învestit.

Potrivit surselor antena3.ro, Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni pe liderii PNL și USR pentru consultări.