Un sens de mers pe DN10, în zona Gura Siriului, a fost blocat după o alunecare de teren. CNAIR: Traficul se desfășoară alternativ

<1 minut de citit Publicat la 23:10 15 Mai 2026 Modificat la 23:10 15 Mai 2026

Sursa foto: CNAIR

Autorităţile au avertizat şoferii, vineri seară, că traficul este restricționat pe DN 10, în zona Gura Siriului, după ce s-a produs o alunecare de teren. "Pământul și mai mulți copaci au ajuns pe partea carosabilă, afectând o bandă de circulație. Traficul se desfășoară alternativ, fiind dirijat la fața locului", a transmis CNAIR.

"ATENȚIE ȘOFERI: Trafic restricționat pe DN 10, în zona Gura Siriului. O alunecare de teren recentă a blocat un sens de mers pe DN 10, în rândul localității Gura Siriului. Pământul și mai mulți copaci au ajuns pe partea carosabilă, afectând o bandă de circulație.

Traficul se desfășoară alternativ, fiind dirijat la fața locului. Echipele de drumari sunt la fața locului și acționează rapid. În prima fază se taie copacii căzuți, urmând ca imediat după aceea să fie îndepărtat pământul de pe partea carosabilă.

Reduceți viteza din timp dacă vă apropiați de zona Gura Siriului și rulați cu maximă prudență. Respectați indicațiile drumarilor care dirijează traficul alternativ.

Atenție sporită: Alunecările de teren pot lăsa porțiuni de asfalt umede sau alunecoase chiar și după curățare", a comunicat Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Buzău.