Nicuşor Dan a numit-o consilier de stat pe Martina Orlea. Ea a condus strategia de digital a preşedintelui în campania electorală

Publicat la 22:15 15 Mai 2026 Modificat la 22:28 15 Mai 2026

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a numit-o pe Martina Orlea în funcţia de consilier de stat, potrivit unui decret semnat, vineri, de şeful statului. Oficial, ea va prelua acest rol din 18 mai 2026. Marina Orlea a condus strategia de digital şi voluntari a lui Nicuşor Dan pentru campania prezidenţială din 2025.

Noua consilieră a preşedintelui României a terminat Academia de Studii Economice din Bucureşti – Relaţii Economice Internaţionale în limba engleză. Pe site-ul spreprimarie.ro, se prezintă ca fiind specializată în comunicare digitală şi storytelling, cu activitate de 6 ani în campanii politice.

De asemenea, a lansat primul proiect apolitic de training a independenţilor pentru alegerile locale din 2028, ”Spre Primărie”.

A colaborat cu Nicuşor Dan în campania prezidenţială din 2025 şi a mai lucrat pentru UK Labour, Partidul Democrat în SUA şi PAS în Moldova.