Un tânăr român este infectat cu hantavirus. Ancheta epidemiologică este în curs: a fost internat la psihiatrie în ultimii 3 ani

1 minut de citit Publicat la 20:35 15 Mai 2026 Modificat la 20:49 15 Mai 2026

Nu este primul caz din acest an din România.

Un tânăr din județul Arad este infectat cu hantavirus. Pacientul a ajuns la spital cu febră și simptomatologie specifică unei infecții, iar medicii au suspectat hantaviroza. Testul PCR a confirmat diagnosticul, dar încă nu se cunoaște tulpina. Probe biologice au fost trimise la Institutul Cantacuzino. Autoritățile au precizat că această persoană nu are legătură cu focarul de hantavirus izbucnit la bordul unui vas de croazieră.

Pacientul, o persoană de 20 de ani, a fost inițial la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, Bihor. Ulterior a fost internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Arad. Este conștient, cooperant și are o stare bună de sănătate, a transmis spitalul.

„Pentru un diagnostic de certitudine, medicii au prelevat probe biologice, care au fost trimise către Institutul Cantacuzino pentru confirmarea sau infirmarea infecției acute cu Hantavirus. Pacientul este conștient și cooperant”, a precizat SCJU.

Institutul Național de Sănătate Publică a precizat că în acest moment are loc o investigație epidemiologică, dar bolnavul a fost internat în ultimii trei ani într-un spital de psihiatrie, relatează Agerpres.

„A fost raportat un caz suspect de hantaviroză, aflat în prezent în curs de investigaţie epidemiologică şi clinică. Este vorba despre o persoană internată într-o unitate de psihiatrie din luna iulie 2023, fără contact cunoscut cu persoane bolnave sau suspecte.

Probele biologice au fost recoltate şi transmise către Institutul Cantacuzino pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului. Până la primirea rezultatelor de laborator, cazul rămâne încadrat drept suspiciune", a transmis INSP.

INSP a înregistrat 15 cazuri de hantavirus în ultimii 3 ani

Nu este primul caz din acest an din România. În țara noastră a mai fost raportat anul acesta un caz de infecție cu hantavirus. Reprezentanții Institutului Național de Sănătate Publică au precizat că, în ultimii trei ani, au fost înregistrate în total 15 cazuri.

Specialiștii spun că virusul se transmite în principal de la rozătoare la om, prin inhalarea particulelor contaminate provenite de la șoareci. Boala poate provoca afecțiuni pulmonare severe și febră hemoragică cu afectare renală.

În Europa nu există, în acest moment, un vaccin împotriva hantavirusului, tratamentul fiind unul simptomatic.