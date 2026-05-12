Hantavirus. Cine este ”pacientul zero”, bărbatul care ar fi adus virusul la bordul navei. De unde s-ar fi infectat

3 minute de citit Publicat la 08:56 12 Mai 2026 Modificat la 08:56 12 Mai 2026

Leo și Mirjam Schilperoord erau ornitologi și se întorceau dintr-o călătorie în Argentina. Foto: Facebook / Leo Schilperoord

Călătoria de vis s-a transformat într-un coșmar. În timpul unei croaziere în Atlantic, la bordul navei MV Hondius, ornitologul Leo Schilperoord a murit după ce fusese infectat cu un virus mortal. El a fost identificat drept probabilul pacient zero al focarului de hantavirus care a lovit nava. Soția sa a murit și ea din cauza virusului, două săptămâni mai târziu, potrivit Le Figaro.

Luni, 4 mai, un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Olanda a confirmat moartea unui cuplu olandez la bordul navei de croazieră MV Hondius, operată de compania Oceanwide Expeditions. Compania a invocat o „situație medicală gravă” la bordul navei, care naviga din Ushuaia, Argentina, spre Capul Verde.

Nava a fost lovită de un focar de hantavirus, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, un virus transmis adesea de rozătoare. Miercuri, 6 mai, ministrul sud-african al Sănătății a precizat că tulpina detectată la unul dintre pasagerii evacuați în Africa de Sud este tulpina Andes, transmisibilă între oameni.

Plecând pe 20 martie, nava urma să facă ultima escală chiar în acea zi. Cazul a captivat presa internațională: pe lângă cuplul olandez, un alt pasager, cetățean britanic, a murit din cauza infecției, iar dintre cei cinci cetățeni francezi repatriați duminică, 10 mai, unul a prezentat „simptome în avion”.

Dincolo de criza sanitară, povestea tragică a celor doi pensionari olandezi impresionează profund. Au plecat împreună spre cealaltă parte a lumii, iar călătoria lor s-a încheiat la doar câteva zile distanță.

Probleme respiratorii și dureri de cap

Leo și Mirjam Schilperoord erau ornitologi și se întorceau dintr-o călătorie în Argentina, unde observaseră fauna locală. Potrivit AFP, bărbatul în vârstă de 70 de ani a murit primul. El a fost identificat drept presupusul pacient zero al focarului de hantavirus de la bordul navei de croazieră.

S-a îmbolnăvit pe navă și a prezentat simptome compatibile cu infecția, probleme respiratorii, febră, dureri de cap, dureri abdominale și diaree, înainte de a muri pe 11 aprilie. Corpul său a fost debarcat de urgență în Saint Helena, teritoriu britanic din Atlanticul de Sud.

Soția sa, în vârstă de 69 de ani, care inițial era într-o stare bună de sănătate, îl însoțise în acest port de escală. Însă, la întoarcere, și ea a început să prezinte simptome, acuzând dureri și vărsături. A fost evacuată în Africa de Sud, unde a murit două săptămâni mai târziu, într-un spital din Johannesburg.

„Iubitori de natură”

Ziarul olandez Algemeen Dagblad oferă și câteva detalii despre identitatea lor. Cuplul provenea din Haulerwijk, un sat cu aproximativ 3.000 de locuitori din municipalitatea Ooststellingwerf, provincia Friesland. Cei doi erau cunoscuți și apreciați de comunitate, fiind descriși drept „iubitori de natură” și „ornitologi pasionați”.

Cu puțin timp înainte de a se îmbarca pe MV Hondius, încheiaseră o lungă călătorie prin America de Sud și au ales să-și finalizeze aventura cu această croazieră organizată de Oceanwide Expeditions, cu plecare din Vlissingen, oraș din Olanda.

În timpul vizitei lor în Argentina, cei doi au mers la o groapă de gunoi din apropierea orașului Ushuaia pentru a observa caracara cu gât alb, specie întâlnită în regiune. Locul este bine cunoscut printre pasionații de păsări, deoarece multe exemplare vin acolo pentru a se hrăni. Totuși, localnicii evită zona din cauza numărului mare de rozătoare purtătoare de hantavirus. Potrivit autorităților, acolo ar fi contractat cuplul virusul.

Un membru al familiei, devastat de pierdere, ar fi transmis prin intermediul asociației Namens de Familie: „Frumoasa călătorie pe care o parcurgeau împreună a fost brutal și definitiv întreruptă. Vrem să-i readucem la pace și să le onorăm memoria.”

Într-o declarație citată de The Independent, compania Oceanwide Expeditions a precizat că „autoritățile olandeze au convenit să depună un efort comun pentru a organiza repatrierea celor două persoane în Olanda.”

Această promisiune a fost respectată, iar pasagerii navei au fost evacuați duminică pe insula Tenerife, apoi repatriați în țările lor datorită implementării unui protocol sanitar riguros.