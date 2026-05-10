Spania a început evacuarea navei de croazieră afectată de focarul de hantavirus. Care e starea celor peste 100 de pasageri

FOTO: Profimedia Images

Spania a început evacuarea pasagerilor de pe nava de croazieră afectată de focarul de hantavirus, ancorată lângă Tenerife, în Insulele Canare, potrivit BBC.

Ministrul Sănătății, Mónica García, a declarat că operațiunea „se desfășoară normal” și că toți pasagerii de la bordul navei MS Hondius sunt încă asimptomatici.

Pasagerii puteau fi văzuți plimbându-se pe puntea navei sau la ferestre, toți purtând măști medicale albe, în timp ce avea loc prima evacuare.

Mai mulți stăteau respectând distanțarea socială pe mica barcă de evacuare, filmând și făcând fotografii în timp ce se apropiau de țărm, unde au fost întâmpinați de oficiali în costume de protecție albe.

Pasagerii navei sunt împărțiți în grupuri după naționalitate pentru a fi transportați la țărm. Aceștia vor fi transportați cu autobuzul la aeroportul local, unde avioane charter îi vor repatria în țările lor de origine.

Paisprezece cetățeni spanioli vor fi primii care vor debarca, apoi cei aduși cu avionul de Olanda, inclusiv pasageri olandezi, greci și germani, și o parte a echipajului.

Alte zboruri sunt pregătite să plece după aceea, inclusiv către Marea Britanie și SUA. Ultimul zbor de evacuare este așteptat să plece luni spre Australia.

Hondius a intrat în portul Granadilla înainte de zorii zilei de duminică, la o lună după ce primul pasager a murit la bord. Nava a ancorat în larg, bărci ale poliției militare fiind mobilizate în patrulare și o operațiune majoră desfășurându-se pe uscat pentru a ajuta peste 100 de pasageri și membri ai echipajului să debarce.

În jurul orei 07:00 (06:00 GMT) duminică, echipele medicale s-au urcat la bord pentru a verifica starea pasagerilor.

Au existat pregătiri meticuloase pentru a primi nava, căreia nu i se va permite să ajungă la țărm: un perimetru de securitate de o milă marină a fost impus în jurul acesteia pe măsură ce se apropia de insulă.

Zeci de specialiști la terapie intensivă sunt în așteptare la spitalul Candelaria din Tenerife, în cazul în care cineva de pe Hondius se îmbolnăvește grav în timpul transferului. O unitate de izolare strictă are un pat complet echipat pentru a trata bolile infecțioase, cu kit de testare și un ventilator.

Operațiunea complexă de prevenire a răspândirii tulpinii rare a acestui virus din Anzi este descrisă de ministrul sănătății din Spania ca fiind „fără precedent”.

Sâmbătă, ea a subliniat că riscul de contagiune pentru populația generală este scăzut. „Credem că alarmismul, dezinformarea și confuzia sunt contrare principiilor de bază ale conservării sănătății publice.”

Măsurile de securitate din port, o instalație industrială din sudul insulei Tenerife, au crescut considerabil sâmbătă. Poliția militară spaniolă și echipele de intervenție în caz de dezastru au instalat corturi mari de recepție, iar accesul la malul apei este restricționat.

Cetățenii spanioli care părăsesc nava vor fi transportați la Madrid, unde se confruntă cu o carantină obligatorie în spitalul militar Gomez Ulla. Izolarea completă ar fi extenuantă - virusul are o perioadă de incubație de până la nouă săptămâni - și nu este clar cât timp vor fi în carantină oamenii din Spania sau din alte părți.

Șeful Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aflat acum în Tenerife pentru a supraveghea debarcarea, a lăudat autoritățile pentru „răspunsul lor solid și eficient” la acest focar. Șeful OMS i-a îndemnat pe spaniolii nervoși să aibă încredere în cei responsabili de evacuare.

„Îngrijorarea dumneavoastră este legitimă, datorită experienței Covid: acea traumă este încă în mintea noastră”, a recunoscut el. Dar a adăugat că riscul unei contagiuni mai largi este acum scăzut.