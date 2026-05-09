„Operațiune fără precedent”. 5 țări trimit avioane ca să-și evacueze cetățenii de pe nava unde a izbucnit un focar de hantavirus

Nava de croazieră olandeză MV Hondius, în largul coastelor Capului Verde pe 4 mai 2026. Sursa foto: Hepta

Germania, Franţa, Belgia, Irlanda şi Ţările de Jos vor trimite avioane pentru a-şi evacua cetăţenii aflaţi la bordul navei de croazieră unde a izbucnit un focar de hantavirus. Uniunea Europeană va trimite încă două avioane pentru restul cetăţenilor europeni. Vasul va acosta într-un port din Insulele Canare, iar operațiunea de evacuare a pasagerilor este „fără precedent”, potrivit ministrului spaniol al Sănătății. Întreaga operațiune va fi supravegheată de directorul Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, relatează Reuters.

Statele Unite şi Marea Britanie au confirmat, de asemenea, că se pregătesc avioane şi planuri de urgenţă pentru cetăţenii din afara UE ale căror ţări nu au putut trimite transport aerian.

Operațiune de evacuare „fără precedent”

Pasagerilor li se va permite să ia cu ei obiectele personale esenţiale, dar restul bagajelor, precum şi trupul pasagerului decedat aflat la bord, vor rămâne pe navă şi vor fi transportate în Ţările de Jos, unde vor fi dezinfectate, a spus sâmbătă la Madrid ministrul spaniol de interne.

Cetăţenii spanioli vor debarca primii, ordinea de evacuare a celorlalte grupuri de cetăţeni urmând să fie stabilită de autorităţile sanitare.

Cetăţenii nu vor putea debarca până când avionul lor de evacuare nu va fi gata de plecare, a adăugat Grande-Marlaska.

Nava de croazieră afectată de un focar de hantavirus ar trebui să sosească duminică în Insulele Canare „între orele 04:00 şi 06:00”, ora locală (06:00 şi 08:00, ora României), a anunţat sâmbătă ministrul spaniol al sănătăţii, Mónica García Gómez.

„Nici bagajele, nici trupul persoanei decedate (la bord) nu vor fi debarcate în Insulele Canare, acestea vor rămâne la bord împreună cu o parte din echipajul” navei, „care îşi va continua apoi drumul spre Ţările de Jos”, a confirmat ea într-o conferinţă de presă, menţionând „o operaţiune fără precedent”.

Ministrul spaniol de interne, Fernando Grande-Marlaska, a explicat că „navigația va fi interzisă în raza de o milă” de locul unde este programată să ancoreze nava de croazieră MV Hondius , precum și în interiorul portului, din motive de securitate.

Operațiunea de evacuare, supravegheată de OMS

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) a anunţat pe X că a ajuns în Spania, fiind în drum spre Insulele Canare, unde urmează să supravegheze evacuarea navei de croazieră afectate de hantavirus.

„Am ajuns în Spania, unde mă voi alătura unor înalţi responsabili guvernamentali pentru o misiune în Tenerife, cu scopul de a supraveghea debarcarea în condiţii de siguranţă a pasagerilor, a membrilor echipajului şi a experţilor în sănătate de pe nava de croazieră MV Hondius”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus pe X, adăugând că „în acest moment, nu mai există alte persoane la bord care să prezinte simptome de hantavirus”.