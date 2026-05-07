Teroare la bordul MV Hondius: Cresc suspiciunile că tulpina de hantavirus care a ucis mai mulți pasageri se transmite de la om la om

Un bărbat a murit la bordul MV Hondius. Soția sa a decedat ulterior la Johannesburg iar o altă femeie a murit după câteva zile, în urma bolii provocate de hantavirus. Foto: Hepta

Caracteristicile virale, cronologia infectărilor și mărturiile pasagerilor de pe MV Hondius întăresc teoria transmiterii de la om la om a hantavirusului la bordul navei de croazieră care a consemnat deja trei decese printre călători, notează El Pais în ediția sa în limba engleză.

Inițial, anchetatorii au căutat să probeze că șoarecii au fost sursa infecției, însă acum apar indicii că e posibil ca această pistă să fie greșită.

Hantavirusul depistat la bordul MV Hondius a infectat opt persoane.

Trei au murit, un pacient se află încă la terapie intensivă în Africa de Sud, la Johannesburg, iar altul este internat într-un spital din Elveția.

Între timp, MV Hondius a primit permisiunea de a acosta în Insulele Canare, pasagerii de origine spaniolă urmând să fie transferați pentru teste și supraveghere medicală la un spital din Madrid.

Teoria inițială: infectare colectivă la bordul navei prin contaminare cu material biologic de la rozătoare

Pentru că toți cei infectați au frecventat aceleași spații și au participat la aceleași activități la bordul navei, s-a suspectat că ar putea fi vorba despre o infectare colectivă, prin inhalarea aerosolilor proveniți din fecale, urină sau salivă de rozătoare.

Aceasta este cea mai frecventă modalitate de infectare cu hantavirus.

Totuși, pe măsură ce au apărut noi informații, ipoteza inițială pare tot mai puțin probabilă.

A crescut, în schimb, probabilitatea unei transmiteri de la om la om.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a confirmat miercuri că boala a fost provocată de tulpina Andes.

Aceasta este singura variantă cunoscută de hantavirus care se transmite nu doar de la șoareci la oameni, ci și de la om la om.

Cronologia infectărilor pare să confirme această ipoteză, potrivit unor surse medicale.

Teoria este susținută și de relatarea unui pasager, căruia El Pais i-a asigurat anonimitatea.

Pasager de pe MV Hondius: Se spune că la originea infectării ar fi cuplul olandez

"Aici (printre pasageri, n.r.) se spune că ar fi cuplul olandez. Era un cuplu care călătorea de luni întregi prin America de Sud cu autorulota. Când a început iarna australă, au decis să lase vehiculul în Montevideo și să zboare spre Ushuaia pentru a se îmbarca", a spus acest pasager, intervievat telefonic.

Șoarecii care răspândesc hantavirusul se găsesc în sudul Americii Latine, însă nu au fost depistați în Țara de Foc, de unde a plecat MV Hondius, pentru că acolo este prea frig pentru ei.

De asemenea, regiunea nu a înregistrat cazuri de hantavirus în istoricul său epidemiologic.

Perioada de incubație a virusului, până la apariția primelor simptome, variază între o săptămână și șase săptămâni.

"El a început să se simtă rău în a treia sau a patra zi după plecare", a menționat pasagerul chestionat de publicația spaniolă.

Nava turistică de croazieră nu a făcut nicio oprire de la plecare până în Georgia de Sud.

Bărbatul s-a izolat în cabină, împreună cu soția sa.

"Nu au mai ieșit deloc. Totuși, au fost vizitați de medic și de asistentul acestuia", a spus persoana intervievată de ziar.

Bărbatul a murit pe 11 aprilie. Trupul său a fost păstrat într-o cameră frigorifică de pe navă.

Decesul a fost făcut public de căpitanul vasului, care i-a citat pe medici și a susținut că "nu e ceva contagios".

În consecință, pasagerii au continuat să participe la activități comune și să mănânce la restaurantul tip bufet.

Soția bărbatului decedat murit după ce a contractat virusul

Pe 22 aprilie, nava a acostat pe Sfânta Elena, o insulă izolată din Oceanul Atlantic, situată la aproape 2.000 de kilometri de coasta Angolei.

Acolo, trupul bărbatului a fost coborât de pe navă. A coborât și soția sa, în vârstă de 69 de ani, care urma să înceapă procedurile de repatriere către Olanda, țara lor de origine.

Alți 23 de pasageri au debarcat atunci, încheindu-și călătoria și pornind spre casă.

Soția bărbatului decedat n-avea să mai ajungă, însă, în viață în țara natală.

Pe 25 aprilie, ea a zburat în Africa de Sud împreună cu trupul neînsuflețit al soțului său.

Planul era să ia un zbor de legătură către Țările de Jos, însă starea femeii s-a agravat în timpul călătoriei.

Ea a leșinat pe aeroportul din Johannesburg, fiind transportată la un centru medical, unde a murit în ziua următoare.

Autoritățile sud-african au informat MV Hondius despre deces, iar pasagerii au fost și ei anunțați.

Nici acest deces nu i-a alarmat pe pasageri, care au mers în continuare pe varianta acreditată inițial de medici, că decesele nu au fost provocate de o boală contagioasă.

Pasageri debarcați la o bază militară unde, de regulă, accesul civililor e strict interzis

Primele suspiciuni au apărut când MV Hondius a ajuns în apropierea insulei Ascension.

"Este o insulă britanică unde se află cea mai mare bază americană din întreg Atlanticul. În prezent, debarcarea acolo este interzisă din motive militare.

Ni s-a spus că vor debarca acolo pe cineva care nu se simțea bine. Un bărbat și soția lui au coborât de pe navă pe Ascension. Iar trei zile mai târziu am aflat că (bărbatul) se afla în Johannesburg, că era în stare stabilă și că avea acest virus.

Până pe 25 aprilie, nimeni nu știa că exista un virus aici, pe navă", a explicat pasagerul de pe MV Hondius în dialog cu El Pais.

Al treilea deces a fost consemnat pe 2 mai, după ce, pe 28 aprilie, o pasageră în vârstă de 80 de ani, de origine germană, a început să dezvolte simptome de pneumonie.

Ulterior, starea ei s-a deteriorat rapid și a decedat.

Victima împărțise cabina cu o altă femeie, debarcată între timp de pe vas, care, potrivit relatărilor, era infectată, dar asimptomatică.