Ce e hantavirusul confirmat pe o navă de croazieră din Atlantic. Virusul poate provoca două boli grave și nu are un tratament specific

2 minute de citit Publicat la 08:42 04 Mai 2026 Modificat la 08:42 04 Mai 2026

Trei persoane au murit după un presupus focar de hantavirus izbucnit pe o navă de croazieră care naviga în Oceanul Atlantic, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). OMS a transmis că sunt „în desfășurare, investigații detaliate, inclusiv teste suplimentare de laborator”, scrie BBC.

Un caz de hantavirus a fost confirmat, iar alte cinci cazuri suspecte sunt investigate, a precizat organizația.

Focarul a fost raportat la bordul navei de croazieră MV Hondius, care călătorea din Argentina spre Capul Verde.

Ce este hantavirusul?

Hantavirusul este denumirea dată unui grup de virusuri purtate de rozătoare, care se transmit în principal la oameni prin inhalarea particulelor aflate în aer provenite din excremente uscate de rozătoare.

Infecțiile apar, de obicei, atunci când virusul ajunge în aer din urina, excrementele sau saliva rozătoarelor, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC). Deși rar, virusul se poate transmite și prin mușcături sau zgârieturi provocate de rozătoare.

Virusul poate provoca două boli grave. Prima, sindromul pulmonar cu hantavirus, debutează adesea cu oboseală, febră și dureri musculare, urmate de dureri de cap, amețeli, frisoane și probleme abdominale. Dacă apar simptome respiratorii, rata mortalității este de aproximativ 38%, potrivit CDC.

A doua boală, febra hemoragică cu sindrom renal, este mai severă și afectează în principal rinichii. Simptomele ulterioare pot include tensiune arterială scăzută, hemoragii interne și insuficiență renală acută.

Câte cazuri de hantavirus sunt raportate la nivel global

La nivel mondial, se estimează că există aproximativ 150.000 de cazuri de febră hemoragică cu sindrom renal în fiecare an, în principal în Europa și Asia, potrivit unui raport al National Institutes of Health. Mai mult de jumătate dintre cazuri apar, de regulă, în China.

Cele mai recente date din Statele Unite arată că, între 1993, anul în care a început monitorizarea hantavirusului, și 2023, au fost înregistrate 890 de cazuri în această țară.

Totuși, virusul Seoul, una dintre principalele tulpini de hantavirus purtate de șobolanul brun, cunoscut și drept șobolan norvegian, este prezent la nivel mondial, inclusiv în Statele Unite.

Cum se tratează?

Nu există un tratament specific pentru infecțiile cu hantavirus.

CDC recomandă îngrijire pentru tratarea simptomelor, care poate include oxigenoterapie, ventilație mecanică, medicamente antivirale și chiar dializă.

Pacienții cu simptome severe trebuie internați în spital, în secții de terapie intensivă, iar unui pot avea nevoie de intubare.

CDC recomandă eliminarea contactului cu rozătoarele în locuințe sau la locul de muncă pentru a reduce expunerea la virus. Agenția recomandă, de asemenea, sigilarea punctelor de acces din subsoluri sau poduri prin care rozătoarele ar putea pătrunde în locuințe.

Totodată, este recomandată purtarea echipamentului de protecție atunci când sunt curățate excrementele de rozătoare, pentru a evita inhalarea aerului contaminat.

Au existat cazuri recente de hantavirus?

În februarie 2025, Betsy Arakawa, soția actorului Gene Hackman, laureat al premiului Oscar, a murit din cauza unei boli respiratorii asociate cu hantavirusul.

Medicii legiști cred că Arakawa a contractat sindromul pulmonar cu hantavirus, cea mai frecventă formă întâlnită în Statele Unite, care i-a provocat moartea.

Cuiburi și mai multe rozătoare moarte au fost găsite în anexele locuinței unde aceasta a fost descoperită.

Documentele poliției au arătat că, în zilele dinaintea morții, Arakawa căutase pe internet informații despre simptomele gripei și ale Covidului.