Premierul Bolojan îi felicită pe Cristian Chivu și pe elevii români care au cucerit podiumul mondial la robotică: „Hai, România!”

Premierul Ilie Bolojan a transmis felicitări, luni, elevilor români care au cucerit SUA la Campionatul Mondial de Robotică „FIRST Tech Challenge” din Houston, dar și lui Cristian Chivu, care a câştigat cu Inter Milano primul trofeu ca antrenor la seniori.

„RESPECT PENTRU PERFORMANŢĂ!

Felicitări reprezentanţilor României care ne-au dat motive de bucurie în ultimele zile!

Patru echipe de tineri români sunt printre câştigătorii campionatului mondial de robotică «FIRST Tech Challenge» din Houston, SUA, una dintre cele mai importante competiţii de acest gen pentru elevi din lume”, a scris, luni, pe Facebook, premierul Ilie Bolojan.

Ne-au reprezentat:

Echipa Velocity de la Liceul ”Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila – titlul mondial;

Echipa Heart of RoBots de la Colegiul Naţional ”B. P. Hasdeu” din Buzău – locul al II-lea;

Echipa Quantum Robotics de la Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti – locul al III-lea;

Echipa AiCitizens de la Colegiul Naţional ”Al. I. Cuza” din Focşani – locul al IV-lea.

„De asemenea, duminică seara, Cristian Chivu a devenit primul antrenor de fotbal român care câştigă Campionatul Italiei. Sunt noi confirmări că românii pot performa la cel mai înalt nivel prin seriozitate, pasiune şi profesionalism. Hai România!”, a mai transmis premierul.

România a dominat elita mondială a roboticii în Houston, SUA, reușind o performanță fără precedent: elevii noștri au ocupat primele patru locuri în clasamentul general al prestigioasei competiții FIRST Tech Challenge. Echipa „Velocity” din Brăila a devenit noua campioană mondială, fiind urmată pe podium de liceenii de la „Heart of RoBots” din Buzău (locul 2) și „Quantum Robotics” din București (locul 3), în timp ce echipa „AICitizens” din Focșani a completat careul de ași pe locul 4, stabilind și trei noi recorduri mondiale. Dincolo de trofeele de pe teren, buzoienii au reușit o premieră națională prin câștigarea „Inspire Award”, cel mai râvnit premiu care răsplătește atât ingeniozitatea robotului, cât și munca de echipă.

De asemenea, Inter Milano a câştigat, duminică seară, pentru a 21-a oară campionatul Italiei, după ce s-a impus cu scorul de 2-0 în confruntarea cu Parma, din etapa a 35-a. Pentru Cristian Chivu, este primul trofeu ca antrenor la seniori. El a mai câştigat titlul în Italia cu Inter în 2008, 2009 şi 2010, ca fotbalist.