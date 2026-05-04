Cristi Chivu, campion în Italia. Fostul căpitan al naţionalei României a câştigat primul său titlu ca antrenor, cu Inter Milano

1 minut de citit Publicat la 08:04 04 Mai 2026 Modificat la 08:09 04 Mai 2026

Cristi Chivu a câştigat primul său titlu ca antrenor, cu Inter Milano. Sursa foto: Profimedia

Fostul internaţional român Cristian Chivu a câştigat primul său titlu ca antrenor, cu Inter Milano, duminică seara, după ce echipa nerazzurra a învins-o pe Parma cu scorul de 2-0, pe San Siro, în etapa a 35-a a primei ligi italiene de fotbal, notează Agerpres.

Inter a obţinut al 21-lea său titlu de campioană, la primul sezon cu Chivu pe bancă, după ce fostul fundaş avea doar 13 meciuri în Serie A ca antrenor, în sezonul trecut, cu Parma, pe care a salvat-o de la retrogradare.

Marcus Thuram (45+1) şi Henrih Mhitarian (80) au marcat golurile gazdelor.

Inter, campioană cu 3 etape înainte de final

Cu trei etape înainte de finalul sezonului, Inter are 12 puncte avans faţă de următoarea clasată, Napoli, care anul trecut a cucerit titlul la diferenţă de un punct de nerazzurri.

Inter Milano are şansa de a realiza eventul în acest sezon, dacă o va învinge pe Lazio în finala Cupei Italiei, pe 13 mai, pe Stadio Olimpico din Roma.

Chivu are trei titluri cu Inter şi ca jucător, în 2008, 2009 şi 2010.

Rezultate etapei a 35-a din Serie A:

Vineri

Pisa - Lecce 1-2

Au marcat: Leris (56), respectiv Banda (52), Cheddira (65).

Sâmbătă:

Udinese - Torino FC 2-0

Au marcat: Ehizibue (45+1), Thomas Kristensen (51).

Portarul Răzvan Sava a fost rezervă la Udinese.

Como - SSC Napoli 0-0

Atalanta Bergamo - Genoa 0-0

Duminică

Bologna - Cagliari 0-0

Sassuolo - AC Milan 2-0

Au marcat: Domenico Berardi 5, Lauriente 47.

Juventus Torino - Hellas Verona 1-1

Au marcat: Vlahovic 62, respectiv Bowie 34.

Inter Milano - Parma 2-0

Au marcat: Marcus Thuram (45+1), Henrih Mhitarian (80).

Luni au loc ultimele meciuri ale etapei, Cremonese - Lazio Roma şi AS Roma - Fiorentina.

Clasament:

1. Inter Milano 82 puncte

2. Napoli 70

3. AC Milan 67

4. Juventus 65

5. Como 62

6. AS Roma 61