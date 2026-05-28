Cum au ajuns demnitarii să primească 4000 de lei la salariu. Ministrul Pîslaru a crescut coeficienții față de prima variantă a legii

4 minute de citit Publicat la 21:04 28 Mai 2026 Modificat la 21:06 28 Mai 2026

Cuantumul valorii de referinţă pentru anul 2027 este de 4.100 lei. Foto: Guvernul României

Ministrul interimar Dragoș Pîslaru a modificat coeficienții din proiectul legii salarizării unitare față de varianta propusă de fostul ministru al Muncii, Florin Manole. De exemplu, în cazul senatorilor și deputaților, coeficientul din varianta lui Manole era de 5,44, în timp ce Pîslaru l-a majorat la 6,00, potrivit documentelor difuzate în cadrul emisiunii „Decisiv”. Acest coeficient este apoi înmulțit cu valoarea de referință, care în proiectul publicat luni este de 4.100 de lei, în timp ce în varianta lui Manole era de 4.300 de lei. Chiar și așa, în varianta lui Pîslaru, senatorii și deputații ar câștiga mai mult cu aproximativ 1.000 de lei.

Proiectul de lege, publicat luni în transparență decizională, prevede că raportul dintre cel mai mic salariu de bază şi cel mai mare salariu de bază în sectorul bugetar va fi de 1 la 8, iar cuantumul valorii de referinţă pentru anul 2027 este de 4.100 lei.

Structura de grade salariale include 12 grade salariale. Fiecărui grad salarial îi corespunde un interval de coeficienți, după cum urmează:

Gradul salarial Coeficientul minim Coeficientul maxim 1 1,00 1,19 2 1,20 1,34 3 1,35 1,49 4 1,50 1,64 5 1,65 1,83 6 1,84 2,09 7 2,10 2,39 8 2,40 3,29 9 3,30 4,19 10 4,20 5,59 11 5,60 6,49 12 6,50 8,00

Inițial, fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a fost cel care a atribuit coeficienții corespunzători fiecărei funcții în stat. Însă, aceștia au fost modificați de ministrul interimar Dragoș Pîslaru și aceasta este varianta care este acum în dezbatere publică.

Iată diferențele:

Președintele Senatului și Președintele Camerei Deputaților: în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 7,00, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 7,5;

în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 7,00, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 7,5; Vicepreședinții Senatului și ai Camerei Deputaților: în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 6,46, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 6,5;

în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 6,46, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 6,5; Secretarii și Chestorii Senatului și ai Camerei Deputaților : în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 5,89, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 6,45;

: în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 5,89, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 6,45; Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului și Camerei Deputaților : în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 5,82, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 6,5;

: în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 5,82, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 6,5; Președinții comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților : în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 5,76, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 6,3;

: în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 5,76, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 6,3; Vicepreședinții comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților : în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 5,63, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 6,2;

: în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 5,63, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 6,2; Secretarii comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților : în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 5,54, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 6,15;

: în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 5,54, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 6,15; Senatori, deputați: în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 5,44, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 6,00;

Atunci când se calculează salariile acest coeficient este înmulțit cu valoarea de referință, care în proiectul lăsat de Florin Manole era de 4.300 de lei. Astfel, în cazul deputaților, de exemplu, salariul brut ar fi fost de 5,44 x 4.300= 23.392 de lei (brut).

Cum acest coeficient a crescut și valoarea de referință a scăzut, în varianta publicată, cea asumată de ministrul Pîslaru, salariul unui deputat ajunge la 6,00 x 4.100= 24.600 (brut).

O diferență de peste 1.000 de lei între cele două variante.

Nu au fost singurii coeficienți modificați de ministrul Pîslaru. În cazul funcțiilor din Guvern, iată diferențele:

Prim-ministru : în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 7,00, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 7,50;

: în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 7,00, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 7,50; Viceprim-ministru : în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 6,46, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 6,60;

: în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 6,46, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 6,60; Ministru : în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 6,26, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 6,50;

: în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 6,26, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 6,50; Ministru delegat : în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 6,26, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 6,30;

: în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 6,26, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 6,30; Secretar de stat : în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 5,76, iar Dragoș Pîslaru l-a diminuat la 5,60;

: în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 5,76, iar Dragoș Pîslaru l-a diminuat la 5,60; Subsecretar de stat: în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 5,04, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 5,10;

Un calcul simplu ne arată cât a câștigat premierul, de exemplu, în plus la salariu. În varianta lui Florin Manole ar fi câștigat 7 x 4.300= 30.100 de lei (brut). Însă în varianta finală, venitul este de 7,5 x 4.100=30.750 de lei (brut); Diferențe sunt și în cazul primarilor: Primar general al Capitalei : în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 5,89, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 6,50;

: în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 5,89, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 6,50; Viceprimar al Capitalei : în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 5,57, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 6,00;

: în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 5,57, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 6,00; Președinte al consiliului județean : în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 5,57, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 6,00;

: în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 5,57, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 6,00; Vicepreședinte al consiliului județean : în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 5,31, iar Dragoș Pîslaru l-a diminuat la 5,30;

: în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 5,31, iar Dragoș Pîslaru l-a diminuat la 5,30; Primar municipiu reședință de județ : în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 5,31, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 6,00;

: în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 5,31, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 6,00; Primar al sectoarelor mun. București : în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 5,31, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 6,00;

: în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 5,31, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 6,00; Primar oraș/municipiu (peste 200.001 locuitori) alții decât cei de la pct. 5 : în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 5,25, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 5,40;

: în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 5,25, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 5,40; Viceprimar municipiu reședință de județ : în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 4,80, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 5,30;

: în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 4,80, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 5,30; Viceprimar al sectoarelor mun. București: în varianta lui Florin Manole coeficientul atribuit a fost 4,80, iar Dragoș Pîslaru l-a majorat la 5,30;

Astfel, în varianta lui Florin Manole, primarul Capitalei ar fi câștigat 5,89 x 4.300= 25.327 de lei (brut).

În varianta asumată de Dragoș Pîslaru, primarul Capitalei va câștiga 6,5 x 4.100= 26.650 de lei (brut).

În studioul emisiunii Decisiv, unde au fost prezentate în exclusivitate aceste diferențe, s-a aflat și Vasile Marica, președintele SED LEX, care a declarat că proiectul „nemulțumește pe absolut toată lumea”.

„A făcut la ghici. E un cadru special ca să creeze un haos. Legea nemulțumește pe absolut toată lumea. e aruncată în piață să creeze haos. Sunt oameni în ministere care pierd 5.000 de lei la salariu. În Ministerul Finanțelor, un șef, care stă acolo zi și noapte, care se judecă internațional, pierde 5.000 de lei la salariu. Un șef de serviciu pierde 4.000, un om de rând pierde 2.000. Este inadmisbil”, a spus Marica.

Actul normativ trebuie adoptat până la finalul sesiunii parlamentare pentru a respecta termenul de 1 iulie 2026 din PNRR.