Finala Campionatului Mondial de Robotică s-a jucat, din nou, între două echipe din România. Cine sunt elevii care au cucerit SUA

România a dominat elita mondială a roboticii în Houston, SUA, reușind o performanță fără precedent: elevii noștri au ocupat primele patru locuri în clasamentul general al prestigioasei competiții FIRST Tech Challenge. Echipa „Velocity” din Brăila a devenit noua campioană mondială, fiind urmată pe podium de liceenii de la „Heart of RoBots” din Buzău (locul 2) și „Quantum Robotics” din București (locul 3), în timp ce echipa „AICitizens” din Focșani a completat careul de ași pe locul 4, stabilind și trei noi recorduri mondiale. Dincolo de trofeele de pe teren, buzoienii au reușit o premieră națională prin câștigarea „Inspire Award”, cel mai râvnit premiu care răsplătește atât ingeniozitatea robotului, cât și munca de echipă.

Finala s-a disputat, din nou, între două echipe din România

În 2026, la fel ca în 2024, finala Campionatului Mondial „FIRST Tech Challenge” de la Houston, SUA, a fost dominată de echipe din România. În ultimul act s-au întâlnit elevi din Brăila și Buzău, iar victoria a revenit celor de la Liceul „Gheorghe Munteanu Murgoci”.

Echipa Velocity Robotics Team din Brăila devine astfel a treia din România care cucerește trofeul, după AICitizen, de la Colegiul „Alexandru Ioan Cuza” din Focșani (2024), și Delta Force, de la Liceul Național de Informatică din Arad (2022).

Echipa de robotică 'Velocity' a câștigat Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge

Echipa de robotică 'Velocity' a Colegiului Național 'Gheorghe Munteanu Murgoci' din Brăila a câștigat Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge, desfășurat în perioada 29 aprilie - 2 mai, la Houston, în Statele Unite ale Americii.

Elevii brăileni au obținut titlul mondial după un parcurs marcat de probe tehnice dificile și meciuri decisive, reușind să se impună în fața celor mai bune echipe de robotică din lume.

'Mă simt foarte bine, tocmai am câștigat campionatul mondial, nu avem cuvinte. Nu ne-am așteptat la asta, mai ales după ce am avut probleme tehnice ziua trecută, dar suntem foarte mândri că am putut reprezenta România și chiar să câștigăm campionatul mondial pentru România', a declarat căpitanul echipei, Filip Neațu, citat de pagina de Facebook a Asociației Părinților Elevilor Colegiului Național 'Gheorghe Munteanu Murgoci'.

Potrivit datelor competiției, în prima zi, echipa a înregistrat trei victorii din cinci meciuri, cele două înfrângeri fiind cauzate de probleme tehnice ale robotului. Membrii echipei au remediat rapid defecțiunile, iar în ziua a doua au revenit în competiție cu un robot optimizat, obținând alte trei victorii și calificându-se în fazele eliminatorii.

Echipa 'Velocity' este coordonată de prof. Paul Pruș, iar din echipa brăileană fac parte elevii Filip Neațu, Dennis-Gabriel Racoviță, Pîrvu Alecsandra - Flavia, Tudor Iulia, Prodan Dragoș, Gălbinaș Andreea Cristina, Pavel Bogdan-Cristian, Bănică Alexandru Ioan, Tudor Laura, Mototolea Luca-Andrei, Dan Victor, Toma Irina, Tutulan Beatrice, Berneanu Mihai, Pană Teodor, Lascu Andrei, Burtea Andrei, Marin Yanis, Sandu Mihnea-Ionuț, Croitoru Maria Alexandra și Cauteș Ștefan-Gabriel.

Performanța de la mondiale vine după ce, în luna martie 2026, echipa 'Velocity' a câștigat Campionatul Internațional FTC desfășurat la Cesenatico (Italia), unde a obținut locul I în meciurile de calificare, în competiție cu 37 de echipe din 16 țări, și a fost distinsă cu Design Award, premiu acordat pentru cel mai bun proces de proiectare inginerească a robotului.

Campionatul mondial FIRST Tech Challenge reunește anual cele mai bune echipe de robotică din lume, fiind una dintre cele mai importante competiții internaționale de robotică pentru elevi.

'Heart of RoBots' au câștigat Inspire Award, în premieră pentru România

Echipa de robotică a Colegiului Național 'B.P. Hasdeu' din Buzău, 'Heart of RoBots', a reușit performanța de a deveni vicecampioană mondială în cadrul competiției FIRST Tech Challenge din Houston-SUA, câștigând divizia Goodall, obținând locul I în divizia da Vinci și premiul Inspire award, prima dată pentru România.

'Heart of RoBots' a participat la FIRST Tech Challenge, una dintre cele mai importante competiții internaționale de robotică dedicată elevilor.

'Din 260 de echipe din România, noi am fost a doua echipă care a reușit să se califice la campionatul mondial. S-au calificat 8 echipe în total, noi ne-am calificat și de două ori consecutiv, am fost și anul trecut de la Campionatul Mondial. Pentru început, echipele sunt împărțite în mai multe divizii, noi am fost parte din divizia Goodall, din șase divizii. Am reușit să câștigăm divizia Goodall în alianță cu o echipă din Statele Unite și, mai departe, am luat și cel mai prestigios premiu al competiției, premiul Inspire, locul al III-a, care nu s-a mai luat în România până anul acesta. Apoi a urmat divizia da Vinci, o divizie formată din câștigătorii diviziilor. Noi terminat pe locul I în divizia da Vinci și, după aceea, a urmat finala. Din păcate, nu am reușit să câștigăm finala, dar am ajuns până aici și suntem foarte mândri. Mai avem o competiție în vara aceasta, în iunie, Tech Invitational. Aceasta este o competiție la care se califică doar cele mai bune 44 echipe din lume. Urmează să participăm la aceasta la sfârșitul lunii iunie. Suntem încrezători pentru această competiție', a precizat, pentru AGERPRES, eleva Colegiului Național 'B.P.Hasdeu', Alexandra Mihalcea.

Este pentru prima dată când, în România, o echipă de robotică aduce Inspire award.

'Am reușit să luăm premiul Inspire, locul III, a fost și primul an în care România a reușit să aibă o echipă care să ia acest premiu. Fiecare sezon începe în luna septembrie și, din luna septembrie până în aprilie, este parcursul unui sezon. Are trei etape mari, regionala, naționala și mondiala. În România, competiția a avansat foarte mult, sunt foarte multe echipe și este un nivel foarte înalt. O echipă funcționează pe mai multe departamente, inginerie, programare și PR. În America am reușit să câștigăm Inspire 3 și Inspire cumva încununează toate eforturile și toate activitățile pe care le-am avut, atât pe partea tehnică, cât și non-tehnică și cumva demonstrează și faptul că am avut un robot foarte bun, inovativ, dar și activitățile noastre atât în comunitatea roboticii, cât și în comunitatea din orașul și țara noastră au contat', a declarat, pentru AGERPRES, unul dintre mentorii echipei, Ana Maria Becheanu.

Potrivit conducerii instituției de învățământ, secretul rezultatului pe care elevii l-au înregistrat constă în munca și orele petrecute atât în timpul săptămânii, cât și în timpul liber la clubul de robotică.

'Îi așteptam să vină acasă, au făcut un lucru extraordinar. Foarte multă muncă din partea copiilor și din partea mentorilor, se pregătesc în permanență, au un grup foarte bun și au niște mentori extraordinari. Este foarte multă muncă, dar le place foarte mult ceea ce fac, rămân seara, târziu, după ore, vin sâmbăta, vin duminica la roboți. Este o muncă, dar o fac cu plăcere, aici este și secretul. S-a creat o emulație în jurul clubului de robotică în școală, mai e un club de robotică în școală, care va pleca și el, cred că în două săptămâni la Los Angeles', a precizat, pentru AGERPRES, directorul Colegiului Național 'B.P.Hasdeu', Relu Olteanu.

Un mesaj de felicitări a transmis și președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu.

'Felicitări echipei de tineri din Buzău 'Heart of RoBots' de la Colegiul Național 'B.P. Hasdeu' și îndrumătorilor lor pentru performanța excepțională obținută la Campionatul Mondial de Robotică din SUA! Vicecampioni mondiali, Câștigători ai diviziei Goodall, locul 1 în divizia da Vinci și câștigători ai Inspire Award, unul dintre cele mai importante premii ale competiției, reprezintă o mare realizare pentru România. Un rezultat care confirmă că, atunci când există muncă, seriozitate și susținere, performanțele se țin lanț. Mă bucur că am putut contribui, prin CJ Buzău, la participarea acestei echipe la competiția mondială. Este genul de investiție care contează cu adevărat: în educație, în tineri, în viitor. Rezultatele arată clar direcția spre care trebuie să mergem: susținerea performanței și a celor care pot duce Buzăul și România tot mai departe', a transmis Marcel Ciolacu.

Echipa AICitizens, rezultate de top la Campionatul Mondial de Robotică din SUA

Echipa de robotică AICitizens din Focșani a obținut rezultate de top la Campionatul Mondial 'FIRST Tech Challenge' desfășurat la Houston, în Statele Unite ale Americii, unde a câștigat Divizia Edison, a fost căpitan al alianței câștigătoare și a obținut premiul Inspire Award - locul al doilea, una dintre cele mai importante distincții ale competiției, precum și locul patru în clasamentul general.

Rezultatele au fost însoțite de un parcurs competitiv remarcabil, echipa câștigând toate cele 10 meciuri de calificare din divizie, continuând fără înfrângere în playoff-uri și stabilind trei recorduri mondiale, alături de partenerii de alianță.

Profesorul coordonator al echipei, Gabriela Obodariu, a declarat pentru AGERPRES că participarea la competiția din SUA a evidențiat poziția României în elita roboticii internaționale.

'Atmosfera la Houston a fost electrizantă pe toată durata competiției, iar România a fost una dintre vedete, prin cele opt echipe românești prezente. AICitizens, campioana mondială din 2024, a avut standul de prezentare asaltat de fani din toată lumea care le urmăriseră parcursul și în acest sezon, iar la final toți doreau să facă schimb de tricouri sau fotografii. Să spui la Houston că ești din România îți aduce admirația tuturor, pentru că România e în elita roboticii. Câștigarea Campionatului Mondial acum doi ani de către AICitizens a contribuit la acest lucru. Am promovat România prin rezultate, am câștigat Divizia Edison, am fost căpitani de alianță în divizia finaliștilor, am obținut premiul Inspire 2 și am avut trei recorduri mondiale în competiție, alături de partenerii noștri, ICE Robotics din SUA', a afirmat Gabriela Obodariu.

Ea a subliniat și impactul emoțional al susținerii de care s-au bucurat echipele românești.

'Cele mai frumoase momente sunt cele în care, din toate colțurile sălii, se striga România pentru echipele românești, iar steagul nostru era vizibil atât în tribune, cât și pe terenul de joc și la standurile de prezentare. Am fost vizitați și de români stabiliți în Houston, care au venit alături de familii să ne susțină. România are ambasadori peste tot, mai ales în robotică. Felicitări echipelor românești participante la Campionatul Mondial de la Houston! Hai România', a transmis profesoara.

În paralel, o altă performanță a fost obținută de echipa LEGO LAND din Nereju, mentorată de AICitizens, care a câștigat premiul 'Challenge Solution Award' la categoria First Lego League Explore.

'Premiul 'Challenge Solution Award' se bazează în întregime pe partea de găsirea de soluții folosind programarea roboților în sprijinul temei de anul acesta - arheologia. Echipa (...) a utilizat un robot programabil pentru a identifica artefactele, oferind soluții pentru a eficientiza munca arheologilor. Copiii au început programarea în luna octombrie a anului trecut, iar pe 7 martie 2026 s-au calificat la mondialele de robotică. Proiectul lor a fost apreciat de juriul de la Houston, astfel munca lor nu a fost în zadar. Copiii mi-au spus de la început că ei vor câștiga cu proiectul lor. Eu, privind prin prisma antrenorului care mereu trebuie să rămână obiectiv, critic, nu am fost atât de încrezătoare că vom ajunge la mondiale, însă eram perfect conștientă de consistența și inovarea proiectului de cercetare, de macheta realizată. M-am bucurat enorm de această primă calificare la mondiale și mă bucur de întreaga experiență trăită la Houston. Faptul că și la nivel mondial proiectul a fost apreciat și răsplătit cu premiul 'Challenge Solution' mă bucură enorm. Acești copii chiar meritau! Sunt copii excepționali care la 8 - 9 ani au învățat să programeze roboți, au învățat să conceapă o cercetare și au învățat să-și utilizeze creativitatea pentru a inova', a spus profesoara Mirela Măciucă.

O altă echipă de robotică din Vrancea, de la Colegiul Național Unirea Focșani, a obținut, de asemenea, rezultate meritorii, cu nouă victorii din zece în meciurile de calificare. Echipa a obținut premiul al II-lea la secțiunea DESIGN și nominalizarea Finalist Captain.

Campionatul Mondial 'FIRST Tech Challenge' reunește anual cele mai performante echipe de robotică din lume, iar rezultatele din acest an confirmă poziția României ca unul dintre liderii globali în domeniul roboticii educaționale. La competiția din acest an, trei dintre cele opt echipe românești participante au fost din Vrancea. România a ocupat primele patru poziții la nivel mondial:

* Echipa Velocity de la liceul 'Gheorghe Munteanu Murgoci' din Brăila a câștigat Campionatul Mondial 'FIRST Tech Challenge'

* Echipa Heart of RoBots de la Colegiul Național 'B. P. Hasdeu' din Buzău a câștigat locul al doilea

* Echipa Quantum Robotics de la Liceul Internațional de Informatică din București a câștigat locul al treilea

* Echipa AiCitizens de la Colegiul Național 'Al. I. Cuza' din Focșani a câștigat locul al patrulea.

Rezultatele echipelor românești au fost salutate și de președintele Nicușor Dan.

''Felicitări elevilor români din lotul național de robotică care au participat la Campionatul Mondial 'FIRST Tech Challenge' din Houston, SUA, și au câștigat primele patru locuri ale acestei prestigioase competiții internaționale. Pe o parte dintre aceștia i-am cunoscut în luna aprilie, când se aflau în tabăra de pregătire de la Universitatea de Vest din Timișoara și am fost impresionat de energia și creativitatea lor. (...) România e mândră de voi', a transmis șeful statului.