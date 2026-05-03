Copacul care ar putea deveni crucial în industria alimentară şi în medicină. Ce beneficii are "păstaia" de jatoba

3 minute de citit Publicat la 23:45 03 Mai 2026 Modificat la 23:45 03 Mai 2026

Ce beneficii are "păstaia" de jatoba. Sursa foto: Profimedia

Puțini copaci din știința alimentară sunt mai buni decât "Hymenaea courbaril", cunoscut şi sub denumirea de jatoba, o specie tropicală impunătoare ale cărei fructe, sevă, scoarță și semințe aduc multe beneficii. Un copac matur poate produce aproximativ o sută de păstăi într-un an bun, iar păduri întregi din America Latină sunt pline cu aceşti copaci, notează Earth.com.

În interiorul păstăilor tari, maronii, se află o pulpă palidă, făinoasă, bogată în fibre și molecule antioxidante, înfășurată în jurul unor semințe mari, încărcate cu gumă naturală.

Cercetătorii din Columbia și Brazilia cartografiază acum fiecare parte, astfel încât producătorii de alimente să o poată folosi fără a pune în pericol sănătatea umană.

Hymenaea courbaril, ca hrană

Studiul a fost condus de Luz María Alzate Tamayo, specialistă în științe alimentare la Corporația Universitară Lasalliană din Columbia. Cercetarea ei se concentrează asupra modului în care acest arbore asemănător roșcovului poate furniza ingrediente naturale sigure pentru industria alimentară. Hymenaea courbaril este originară din pădurile tropicale din sudul Mexicului, prin bazinul Amazonului și până în părți din Caraibe.

Localnicii o cunosc sub multe denumiri, inclusiv algarrobo, guapinol și jatoba, și o prețuiesc ca hrană. Fiecare păstaie este construită ca un recipient rezistent, cu o coajă lemnoasă și o pulpă uscată, dar comestibilă, presată în jurul semințelor.

Pulpa palidă are un gust ușor dulce și făinos și se usucă bine, ceea ce o face ușor de măcinat și depozitat. Timp de secole, comunitățile din aceste regiuni au măcinat pulpa în făină pentru terciuri, băuturi și mâncăruri simple de patiserie.

Copacul a hrănit și animalele și a susținut remedii tradiționale pentru probleme digestive și infecții respiratorii cronice.

Nutrienți testați în laborator

O analiză detaliată a verificat făina de pulpă și reziduurile fibroase dintr-o varietate braziliană cunoscută sub numele de jatobá da mata și a măsurat nutrienții acesteia. Echipa respectivă a descoperit 44 de grame de fibre alimentare, material vegetal nedigerabil care adaugă volum și 11 grame de proteine ​​la 100 de grame.

Cercetătorii în nutriție descriu aceste fracțiuni concentrate drept alimente funcționale, produse de zi cu zi formulate pentru a oferi un beneficiu pentru sănătate dincolo de caloriile și proteinele de bază.

Făina de pulpă amestecată în pâine, gustări și alimente pentru micul dejun ar putea crește aportul de fibre fără a adăuga zahăr sau aditivi sintetici.

Mai cunoscutul arbore de roșcov mediteranean, Ceratonia siliqua, furnizează pudre și băuturi asemănătoare arborelui de cacao care folosesc cea mai mare parte a păstaiei în loc să o arunce.

O analiză științifică recentă a descris aceste băuturi ca fiind dulci în mod natural, fără cofeină și bogate în polifenoli, fibre și minerale pentru consumatorii preocupați de sănătate.

Hymenaea courbaril, în medicină

Studiile moderne arată că arborele jatobá conține mulți polifenoli, molecule vegetale care pot neutraliza oxigenul reactiv și alte substanțe chimice instabile.

În extractele de scoarță, frunze și semințe, cercetătorii au observat o inhibare puternică a creșterii Staphylococcus aureus la concentrații relativ scăzute în cultură. Aceleași preparate au obținut rezultate bune la testele privind capacitatea antioxidantă, o măsură a cât de bine o substanță blochează daunele provocate de moleculele reactive de oxigen.

În unele teste, extractele de frunze de Hymenaea courbaril au egalat sau au depășit antioxidanții sintetici puternici, arătând că frunzișul este foarte activ din punct de vedere chimic.

Studiile efectuate asupra reziduurilor de păstăi, materialul rămas după pulpa comestibilă, evidențiază compuși numiți procianidine, lanțuri flavonoide care conferă gust astringent și comportament antioxidant. Studiul respectiv a descoperit aceste molecule alături de derivați de quercetină și taxifolină, conferind extractelor un profil care ar putea susține efectele antimicrobiene și antiinflamatorii în alimente și, eventual, în oameni.

Gumele de seminţe

Pentru companiile alimentare, marele avantaj industrial constă în guma de semințe, o familie de galactomanani, carbohidrați care umflă și îngroașă amestecurile pe bază de apă.

Gumele de semințe de Hymenaea courbaril par similare din punct de vedere structural, motiv pentru care oamenii de știință se așteaptă ca acestea să se comporte la fel ca gumele pe bază de roșcove utilizate astăzi.

Guma de roșcove, numită și gumă de roșcove, este clasificată stabilizator.