Avionul premierului spaniol Pedro Sanchez a aterizat de urgență la Ankara. Ce s-a întâmplat cu aparatul Airbus A310

<1 minut de citit Publicat la 00:06 04 Mai 2026 Modificat la 00:07 04 Mai 2026

Premierul spaniol, Pedro Sanchez. Foto: Getty Images

Avionul la bordul căruia se afla premierul spaniol Pedro Sanchez a aterizat de urgență la Ankara, duminică seara, relatează agenția turcă Anadolu, care citează EFE.

Aterizarea de urgență a urmat unei probleme tehnice la aeronava oficială Airbus A310.

Sanchez se afla în drum spre capitala armeană Erevan pentru o reuniune a Comunității Politice Europene.

Este evenimentul la care participă și președintele român Nicușor Dan.

EFE notează că defecțiunea la aparatul premierul spaniol ar fi una minoră, iar aterizarea a fost decisă pentru a se respecta protocolul în astfel de situații.

Premierul Sanchez urma să petreacă noaptea la Ankara și să își continue călătoria spre Erevan luni dimineața, devreme.

Presa internațională amintește că șeful guvernului de la Madrid a ratat anterior o reuniune dedicată Ucrainei, care a avut loc la Paris pe 4 septembrie 2025, tot din cauza unei defecțiuni la aparatul cu care se deplasa.

La momentul respectiv, aeronava de tip Falcon s-a întors la Madrid, iar Sanchez a participat virtual la reuniune.