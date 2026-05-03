Nicușor Dan și Maia Sandu au plecat împreună spre Armenia, unde vor participa la summitul Comunităţii Politice Europene

1 minut de citit Publicat la 13:52 03 Mai 2026 Modificat la 13:52 03 Mai 2026

Nicușor Dan și Maia Sandu au plecat împreună spre Armenia. Foto: X/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan și președinta Republicii Moldova Maia Sandu au plecat împreună, duminică, spre Erevan. Cei doi lideri au postat o fotografie din avion, în drum spre cel de-al optulea summit al Comunității Politice Europene.

„În drum spre Armenia, unde voi participa, alături de doamna Președintă Maia Sandu, la Grupul pentru Republica Moldova, care se va desfășura în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene”, a scris șeful statului pe X.

Înființat în 2024, la inițiativa comună a României și Franței, acest grup are ca obiectiv consolidarea sprijinului internațional acordat Republicii Moldova.

„Mâine voi organiza o discuție informală privind impactul Coridorului Vertical de Gaze asupra securității energetice regionale, la care vor participa o serie de lideri regionali. Totodată, voi co-prezida, alături de președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, o masǎ rotundă pe tema dezinformării și amenințărilor hibride”, a mai afirmat Nicușor Dan.

Și Maia Sandu a transmis, pe conturile sale, că merge împreună cu Nicușor Dan la Erevan: „Împreună cu Președintele Nicușor Dan, suntem în drum spre capitala Armeniei, Erevan, unde mâine are loc summitul Comunității Politice Europene”.

În drum spre Armenia, unde voi participa, alături de doamna Președintă, @sandumaiamd , la Grupul pentru Republica Moldova, care se va desfășura în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene.

Înființat în 2024, la inițiativa comună a României și Franței, acest grup are ca… pic.twitter.com/05ghZCGBjs — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 3, 2026

Summitul de mâine aduce la aceeași masă aproape 50 de lideri de pe tot continentul.

Programul președintelui începe dis-de-dimineață:

08:30

Participare la Reuniunea privind Coridorul Vertical, organizată de România, cu participarea reprezentanților Bulgariei, Greciei, Republicii Moldova, Ucrainei, Serbiei, Ungariei, Slovaciei, Macedoniei de Nord, Albaniei

Karen Demirchyan Sports and Concert Complex - Erevan, Republica Armenia

10:30

Participare la Sesiunea Plenară a Reuniunii Comunității Politice Europene “Building The Future: Unity And Stability in Europe”

Karen Demirchyan Sports and Concert Complex - Erevan, Republica Armenia



11:45

Participare la cea de-a doua reuniune a Coaliției Europene Împotriva Drogurilor (ECAD)

Karen Demirchyan Sports and Concert Complex - Erevan, Republica Armenia

13:15

Co-prezidarea mesei rotunde cu tema „Consolidarea rezilienței democratice și abordarea amenințărilor hibride” alături de președintele Muntenegrului, Jakov Milatović

Karen Demirchyan Sports and Concert Complex - Erevan, Republica Armenia

14:15

Participare la Reuniunea Liderilor „Grupului de coordonare pentru Moldova”

Karen Demirchyan Sports and Concert Complex - Erevan, Republica Armenia



15:00

Participare la Sesiunea Plenară de închidere a Reuniunii Comunității Politice Europene “Building The Future: Unity And Stability In Europe”

Karen Demirchyan Sports and Concert Complex - Erevan, Republica Armenia