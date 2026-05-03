Explozie într-o tabără de copii din Austria: Sunt cinci victime, cu vârste între 10 și 14 ani. O „relicvă de război” a bubuit sub vatră

Mia Lungu
1 minut de citit Publicat la 15:17 03 Mai 2026 Modificat la 15:17 03 Mai 2026
foc de tabara bezele copii
Copiii au fost răniţi când o „relicvă de război” a explodat sub focul lor de tabără. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cinci copii cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani au fost răniţi în nordul Austriei, sâmbătă seara, când o „relicvă de război” care se afla sub focul lor de tabără a explodat, a anunţat poliţia duminică, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Copiii făceau parte dintr-un grup venit în vizită din altă zonă a aceluiaşi land, Austria Superioară. Accidentul a avut loc într-o zonă a satului St Oswald bei Freistadt, unde grupuri organizate de tineri îşi instalează adesea taberele, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei.

După explozie, poliţia a inspectat o vatră adiacentă şi a găsit un alt obiect care conţinea explozibili pe care l-a descris deopotrivă drept „relicvă de război”, iar o unitate de dezamorsare a bombelor a fost chemată să se ocupe de acesta, a declarat poliţia într-un comunicat.

„În prezent, se desfăşoară anchete pentru a determina cum au ajuns relicvele de război sub zona focului de tabără”, se adaugă în comunicat.

Gravitatea rănilor suferite de copii nu a fost imediat clară, a declarat poliţia, care a adăugat că aceştia au fost duşi la un spital de copii din oraşul Linz, aflat în apropiere.

Deşi bombe din perioada celui de-al Doilea Război Mondial continuă să fie descoperite în Austria, în special în cursul excavaţiilor pentru lucrări de construcţie, accidente precum cel de sâmbătă seară sunt rare, notează Reuters.

