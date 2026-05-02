S-au copt primele cireșe românești din 2026. Când apar pe piață și cât costă la producători: „Pleacă la 4 lei de aici din livadă”

Publicat la 12:21 02 Mai 2026 Modificat la 12:21 02 Mai 2026

Gheorghe Sichitiu, pomicultor cu livadă de cireși în Turcinești, Gorj. Sursa foto: Antena 3 CNN

S-au copt primele cireșe românești din 2026, iar producătorii sunt optimiști în privința recoltei din acest an. Se anunță a fi una bogată, care ar putea recupera pierderile de anul trecut, când vremea rea a distrus fructele în multe zone din țară.

În livada din Turcinești, județul Gorj, primele cireșe încep deja să-și facă apariția. Sunt cele din soiurile timpurii, cunoscute de toată lumea drept „cireșe de mai”. Uneori, dacă vremea ține cu agricultorii, acestea se coc chiar mai devreme.

Gheorghe Sichitiu îngrijește cireșii de o viață. Spune că aceste fructe sunt mari și gustoase, însă cultura lor este și cea mai riscantă, pentru că depinde foarte mult de vremea schimbătoare din primăvară.

„Floarea de cireș e într-o stare foarte bună, partea care n-a fost prinsă de brumă.”

Anul acesta, condițiile meteo au fost favorabile, iar pomii au înflorit bine, ceea ce dă speranțe pentru o recoltă bogată.

Cu cât vând cireșele producătorii

Reprezentanții Direcției Agricole Gorj spun că, începând cu luna mai, cireșele din Turcinești ar trebui să ajungă în număr mare pe mesele oamenilor, inclusiv în piețele din alte județe.

„Anul acesta, începând cu luna mai, sperăm ca pe mesele producătorilor agricoli, în piețe și din celelalte județe, să avem cireșe de Turcinești într-un număr cât mai mare.”

După data de 15 mai, recolta va începe să fie vândută în piețe. Însă aici apare o problemă cunoscută: intermediarii. Aceștia pot crește semnificativ prețul, astfel că cireșele ajung să coste chiar și de cinci ori mai mult decât prețul de la producător.

„Cireșele care pleacă din zona asta pleacă la 4 lei, luate de aici la prima mână. În piață se ia prețul pe care îl duce de aici, să-l mai ia o dată și piețarul.”

Din acest motiv, mulți producători aleg să vândă direct de acasă, la poarta fermei, unde prețurile sunt mai accesibile pentru cumpărători.

Primele cireșe din piețe costă peste 180 lei/kg

Primele cireșe apărute deja în piețe sunt aduse din import, în special din Spania. Prețul este însă unul foarte mare: aproximativ 180 de lei pentru un kilogram, chiar mai ridicat decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Chiar și așa, există cumpărători. Comercianții spun că fructele se vând rapid, în special către cei care vor să guste primele cireșe ale sezonului, chiar dacă prețul este comparabil cu jumătate de rezervor de benzină.

„Avem clienți. Mai avem doar câteva cireșe, dar mai aducem joi după-amiază. Cireșele românești cu siguranță nu vor apărea mai devreme de o lună și jumătate.”

Oferta este încă limitată, iar asta menține prețurile ridicate. În plus, costurile de transport și faptul că sunt produse de import contribuie la aceste tarife.

Situația se va schimba abia peste câteva săptămâni, când vor apărea cireșele românești. Atunci, cantitatea de pe piață va crește, iar prețurile vor începe să scadă treptat.