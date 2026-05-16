Un sibian transformă ciupercile în cerneală, hârtie și piele pentru genți și curele. Povestea unei afaceri de succes

Publicat la 09:57 16 Mai 2026 Modificat la 09:57 16 Mai 2026

Florin Bustan face din ciuprci cerneală, hârtie și piele pentru genți și curele. FOTO: Antena 3 CNN

Un sibian transformă ciupercile în cerneală, hârtie și piele pentru pălării, genți şi curele. Este o lume „fascinantă” și „magică”, așa cum o descrie Florin Bustan, dar despre care oamenii încă știu puține lucruri.

Pentru Florin Bustan, ciupercile nu sunt doar hrană și nici măcar doar obiect de studiu. Sunt materie primă pentru pălării, genţi şi curele. Sunt cerneală, dar și hârtie.

Florin Bustan a început să învețe despre lumea fascinantă a ciupercilor încă din copilărie, în familie. Deși nu are studii academice în domeniu, acesta s-a specializat prin cursuri private și mii de ore petrecute pe teren. Acum, el prezintă sute de exemplare, atât comestibile, cât și toxice, într-o expoziție care explică proprietățile chimice și fizice ale acestora.

Florin Bustan, pasionat de ciuperci: „M-au acaparat total, m-am dus dintr-una în alta, am descoperit tot mai multe lucruri și ai numai de învățat, încât, încă o viață să am, și tot nu o să le cunosc pe toate. Am început să le studiez chiar profesionist.”

Atunci când nu se află la expoziție, Florin Bustan își petrece timpul în pădure, pentru a identifica noi specii.

Florin Bustan, pasionat de ciuperci: „Este o muncă de ani de zile, de studii, de căutări, de kilometri întregi parcurși. Dar când o faci cu pasiune și îți dorești și îți place ceea ce faci, mi se pare ușor, până la urmă. Am avut ciuperci pe care le-am căutat trei-patru ani în județul Sibiu. Mi-am strâns din literatură date despre habitatul pe care îl preferă și apoi am tot căutat pe teren. După trei-patru ani, unele mi-au ieșit în cale.”

Pasiunea pentru micologie a fost preluată și de fiica sa, care folosește ciupercile ca suport pentru activități artistice.

Davinia Buscan, fiica lui Florin Bustan: „Aici, în vitrine, avem niște ciuperci desenate, dermaplanatul, care, în momentul în care este proaspăt, dacă îl atingem, rămâne culoarea maro imprimată pe el. Are o proprietate prin care, la contactul cu aerul, rămâne amprenta maro.”

Florin Bustan organizează în prezent și tururi ghidate prin pădurile din județul Sibiu pentru cei interesați să învețe mai mult despre ciuperci. Planul său pe termen lung este deschiderea unei expoziții cu caracter permanent.