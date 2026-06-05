Longevitatea, noua frontieră a medicinei. Specialiști internaționali au discutat la The Art of Longevity despre cum putem trăi mai mult

Longevitatea și medicina predictivă se concentrează pe prevenție și pe înțelegerea timpurie a modului în care funcționează organismul. Foto: Antena 3 CNN

În ultimii ani, longevitatea a devenit o temă centrală în cercetarea medicală la nivel mondial, iar România începe să se conecteze tot mai mult la această tendință. De peste un deceniu, Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României susține inițiative și proiecte care promovează prevenția, medicina personalizată și noile soluții bazate pe știință pentru creșterea calității vieții. În aceeași direcție se înscrie și evenimentul The Art of Longevity, care aduce în prim-plan cele mai noi perspective despre sănătate, stare de bine și viață sănătoasă pe termen lung.

Longevitatea și medicina predictivă se concentrează pe prevenție și pe înțelegerea timpurie a modului în care funcționează organismul, iar expertul în biologie umană Gary Brecka aduce o abordare personalizată a sănătății, bazată pe date biologice, care îi ajută pe oameni să-și îmbunătățească starea generală înainte ca problemele să apară.

„Cel mai important lucru de știut despre longevitate este faptul că noi controlăm viitorul propriei noastre sănătăți. Starea de bine este o alegere. Este o alegere simplă pe care o facem în fiecare zi prin obiceiurile noastre. Acordați atenție somnului, eliminați alimentele procesate din alimentație, construiți o comunitate puternică și relații autentice cu oamenii pe care îi iubiți, reconectați-vă cu credința voastră și veți avea o viață lungă și sănătoasă”, susține Gary Brecka.

„Aducem teme extraordinar de interesante și noi în domeniu, în special în zona sănătății, în zona stării de bine, în ceea ce noi promovăm”, afirmă și Iuliana Tasie, director general al Ana Hotels Europa.

Într-o lume în continuă schimbare, informarea corectă este primul pas către o viață mai lungă și mai sănătoasă.

„Cred că oamenii devin tot mai mult niște «oameni de știință ai propriei vieți». Încep să ia decizii mai informate pentru ei înșiși și să își recapete controlul asupra propriilor alegeri legate de sănătate”, mai spune biologul.

„Cu mulți ani în urmă nu aveam informații și aveam o scuză. Acum avem foarte multă informație și este foarte important să iei informația și să o adaptezi”, este de părere și Nadia Comăneci.

Experiențele de tip SPA și relaxare sunt tot mai des asociate cu prevenția și sănătatea, având un rol important în menținerea echilibrului fizic și mental, dar și în reducerea stresului și îmbunătățirea stării generale de bine.

„În momentul în care îți propui să ai grijă de sănătatea ta, clar este nevoie de un ambient adecvat, iar centrele SPA oferă acest lucru. Aceste pachete conțin zile de cazare pentru destinațiile de la mare și de la munte, servicii și terapii SPA, imersiuni în natură și diverse sfaturi nutriționale privind ceea ce se poate face ulterior și acasă”, a mai spus Iuliana Tasie.

„Secretul longevității stă în noi și în faptul că în fiecare zi ar trebui să facem ceva pentru corpul și pentru mintea noastră. Să fii sănătos și longeviv înseamnă să poți ajunge acasă”, a concluzionat jurnalista Antena 3 CNN, Andreea Cigolea.

The Art of Longevity devine astfel un punct de întâlnire între știință, inovație și oameni interesați de cele mai noi idei și descoperiri din domeniul sănătății și longevității, reunind perspective moderne despre prevenție, echilibru și modul în care putem avea o viață mai lungă și mai sănătoasă.