Ce analize sunt gratuite pentru persoanele neasigurate CNAS: Pașii de urmat pentru a beneficia de ele fără asigurare medicală

Consultație medicală într-un cabinet. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Românii care nu sunt asigurați în sistemul public de sănătate pot beneficia, în anumite situații, de analize gratuite pentru persoanele neasigurate, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Drepturile acestora au fost extinse în ultimii ani, în special pentru serviciile de prevenție, depistarea cancerului și testarea unor boli infecțioase, fără ca pacienții să fie obligați să plătească contribuția la sănătate.

Potrivit CNAS și Ministerului Sănătății, persoanele neasigurate au acces la o serie de consultații, analize și investigații medicale gratuite, dacă sunt respectate condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Ce analize poți face gratuit dacă nu ești asigurat CNAS

În prezent, persoanele fără calitatea de asigurat pot beneficia gratuit de:

analize și investigații recomandate de medicul de familie în cadrul consultațiilor preventive, atunci când există indicație medicală;

analize și investigații pentru depistarea și confirmarea unei suspiciuni de cancer;

consultații de specialitate necesare în cazul suspiciunii unei afecțiuni oncologice;

testare pentru hepatita B și hepatita C, iar în cazul gravidelor și testare HIV, pe baza biletului de trimitere emis conform prevederilor CNAS;

servicii medicale de prevenție incluse în pachetul minimal de servicii.

De asemenea, Ministerul Sănătății a anunțat că persoanele care prezintă simptome sugestive pot beneficia de testare gratuită pentru hepatitele virale B și C, indiferent dacă sunt sau nu asigurate, măsura având scopul de a crește depistarea precoce a acestor afecțiuni.

În cazul suspiciunii de cancer, medicul de familie poate emite bilete de trimitere pentru analize de laborator, investigații imagistice și consultații de specialitate, toate decontate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Procedura prin care persoanele neasigurate pot face analize gratuit

Pentru a beneficia de analize gratuite, persoana neasigurată trebuie să fie înscrisă pe lista unui medic de familie. Dacă a fost asigurată în trecut, se poate reînscrie la același medic sau poate opta pentru un alt medic de familie.

Ulterior, medicul de familie efectuează consultația și stabilește dacă există indicație pentru investigații. În funcție de situație, acesta emite biletul de trimitere către laborator sau către medicul specialist, utilizând codurile specifice prevăzute de CNAS pentru prevenție, suspiciune oncologică sau testarea hepatitelor.

Analizele se efectuează într-un laborator care are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, iar costurile sunt suportate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, în condițiile prevăzute de lege.

Cum te poți asigura la CNAS dacă nu ai venit

Persoanele care nu obțin venituri și doresc să beneficieze de întregul pachet de servicii medicale pot dobândi calitatea de asigurat prin depunerea Declarației Unice la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), conform legislației fiscale în vigoare.

După înregistrarea plății, statutul de asigurat poate fi verificat în baza de date a CNAS.

În anumite situații prevăzute de lege, unele categorii de persoane beneficiază de asigurare fără plata contribuției, cum sunt copiii, elevii, studenții aflați în condițiile prevăzute de legislație, femeile însărcinate sau lăuzele fără venituri, precum și alte categorii protejate prin acte normative speciale.

CNAS recomandă tuturor persoanelor, inclusiv celor neasigurate, să se prezinte periodic la medicul de familie pentru consultațiile de prevenție, deoarece depistarea timpurie a unor boli grave, precum cancerul sau hepatitele virale, poate crește semnificativ șansele de tratament și vindecare.

Cât costă dacă îți plătești singur asigurarea la CNAS

Persoanele care nu obțin venituri și nu se încadrează într-o categorie exceptată de la plata contribuției se pot asigura voluntar în sistemul public de sănătate. În 2026, costul asigurării este de 2.430 de lei pentru 12 luni, reprezentând 10% din baza de calcul de 24.300 de lei (echivalentul a șase salarii minime brute pe economie, valabile la începutul anului).

Pentru dobândirea calității de asigurat, persoana trebuie să depună Declarația Unică (formularul 212) la ANAF și să opteze pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS). Conform regulilor în vigoare, la momentul depunerii declarației se achită 25% din contribuție, adică aproximativ 608 lei, iar diferența de 75% se plătește până la termenul prevăzut de lege. Calitatea de asigurat se dobândește de la data depunerii declarației și este valabilă timp de 12 luni.

Înainte de a plăti contribuția, este recomandat să verifici dacă nu faci parte dintr-o categorie de persoane asigurate fără plata CASS, cum sunt copiii, unele categorii de studenți, femeile însărcinate fără venituri sau alte persoane protejate prin lege.