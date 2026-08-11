„Arma secretă” a marilor campioni este și în România. Cum își antrenează sportivii de top creierul, nu doar corpul

Campionii din elita mondială, de la piloții de Formula 1 la jucătorii din marile campionate au adăugat de ani buni o componentă nouă în pregătire: antrenamentul cerebral. sursa foto: Getty

Minutul 90. Penalty decisiv. Doi jucători cu aceeași pregătire fizică, aceleași mii de ore de antrenament. Unul înscrie, celălalt trimite în tribună. Diferența? Nu e în picioare, e în creier.

La nivel înalt, toți sportivii au fizicul. De aceea, campionii din elita mondială, de la piloții de Formula 1 la jucătorii din marile campionate au adăugat de ani buni o componentă nouă în pregătire: antrenamentul cerebral. Iar tehnologia există și în România.

La Institutul BrainMap, sportivii de performanță trec mai întâi printr-o scanare qEEG care colectează peste 80.000 de puncte de date din 47 de zone ale creierului.

Harta rezultată arată exact ce se întâmplă în mintea sportivului sub presiune: unde apare blocajul din momentele decisive, de ce scade concentrarea în finalul meciului, cum reacționează creierul după o greșeală.

Apoi începe antrenamentul propriu-zis: neurofeedback, o metodă validată în peste 1.250 de studii științifice, prin care creierul își vede propria activitate în timp real și învață să rămână calm și concentrat exact atunci când miza e maximă. Fără medicamente, fără efecte secundare, doar antrenament, ca la sală, dar pentru minte.

Institutul, care a lucrat cu peste 20.000 de clienți în România și Italia, are programe dedicate atât sportivilor consacrați, cât și juniorilor, acolo unde părinții și antrenorii văd primii diferența dintre talent și constanță. Detalii despre programul pentru sportivi, pe institutulbrainmap.ro.