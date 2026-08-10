Se reține CASS de 10% pentru mai multe tipuri de concediu medical, din august 2026

1 minut de citit Publicat la 16:57 10 Aug 2026 Modificat la 17:03 10 Aug 2026

Mai multe indemnizații de concediu medical sunt supuse, din august 2026, contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

Mai multe indemnizații de concediu medical sunt supuse, începând cu veniturile aferente lunii august 2026, contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), după modificarea regimului fiscal prin Legea nr. 170/2026. Măsura înseamnă că beneficiarii unor categorii de concedii medicale vor încasa sume nete mai mici, ca urmare a reținerii contribuției de 10%.

Modificarea vizează indemnizațiile acordate în baza OUG nr. 158/2005 și obligă angajatorii să actualizeze modul de calcul al indemnizațiilor de concediu medical.

Ce indemnizații sunt vizate

Începând cu veniturile aferente lunii august 2026, intră în baza de calcul a CASS următoarele indemnizații:

indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boli obișnuite sau accidente produse în afara muncii;

indemnizația pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă;

indemnizația pentru reducerea timpului de muncă;

indemnizația pentru carantină;

indemnizația pentru izolare;

indemnizația de maternitate (concediu de sarcină și lăuzie);

indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav;

indemnizația pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice;

indemnizația de risc maternal.

Pentru aceste venituri se aplică o cotă CASS de 10%, ceea ce conduce la diminuarea cuantumului net primit de beneficiari.

Ce se schimbă față de perioada de până la 31 iulie

Până la 31 iulie 2026, regimul fiscal era mai restrictiv, doar anumite indemnizații participând la formarea bazei de calcul a CASS.

Astfel, erau supuse CASS indemnizațiile asociate, între altele, codurilor 01 – incapacitate temporară de muncă, 07 – carantină și 10 – reducerea cu un sfert a duratei normale de lucru. Pentru numeroase alte tipuri de concedii medicale, CASS nu era datorată.

Începând cu luna august, sfera indemnizațiilor supuse contribuției este extinsă.

Excepția importantă: accidentele de muncă și bolile profesionale

Nu toate indemnizațiile de concediu medical intră însă sub incidența noilor reguli. Indemnizațiile acordate în baza legislației privind accidentele de muncă și bolile profesionale rămân exceptate de la plata CASS, beneficiind în continuare de regimul fiscal specific prevăzut de lege.

Impact pentru angajați și angajatori

Pentru salariați, principala consecință este reducerea venitului net aferent indemnizațiilor pentru concediu medical care intră în baza de calcul a CASS.

Pentru angajatori și persoanele responsabile de salarizare, schimbarea presupune actualizarea formulelor de calcul și a procedurilor de payroll începând cu veniturile aferente lunii august 2026.

Prin urmare, de la 1 august 2026, CASS de 10% se aplică unei game mai largi de indemnizații de concediu medical, în timp ce indemnizațiile aferente accidentelor de muncă și bolilor profesionale rămân exceptate.