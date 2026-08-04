Ce este ciclosporiaza și cum se transmite. Parazitul face deja victime în SUA, Europa e în alertă

2 minute de citit Publicat la 22:59 04 Aug 2026 Modificat la 22:59 04 Aug 2026

Ciclosporiaza este din nou în atenție după două decese în Statele Unite. Foto: Getty Images

Ciclosporiaza este din nou în atenție după două decese în Statele Unite. Ce trebuie să știm despre simptome, transmitere, alimentele cu risc și situația din Europa.

Două persoane au murit în statul american Michigan din cauza unor complicații asociate ciclosporiazei, o infecție intestinală provocată de parazitul Cyclospora cayetanensis. Sunt primele decese legate de amplul focar care afectează în prezent Statele Unite, unde au fost raportate peste 18.000 de cazuri de la începutul sezonului, un bilanț neobișnuit de mare în comparație cu anii anteriori.

Autoritățile sanitare din Michigan au precizat că ambele victime aveau afecțiuni preexistente grave, iar deshidratarea provocată de diaree le-ar fi putut agrava starea de sănătate. În acest stat au fost raportate peste 11.200 de cazuri și aproape 200 de spitalizări, scrie Euronews.

Ce este Ciclosporiaza și cum se transmite

Ciclosporiaza este provocată de un parazit microscopic care poate contamina apa și produsele proaspete. Spre deosebire de multe alte infecții intestinale, boala nu se transmite direct de la o persoană la alta. Infectarea se produce aproape întotdeauna prin consumul de fructe, legume sau apă contaminate.

Printre simptome se numără:

diaree severă și de lungă durată

crampe abdominale

greață

lipsa poftei de mâncare

oboseală

febră, în unele cazuri.

În lipsa tratamentului, boala poate dura câteva săptămâni. Principalul pericol este deshidratarea, care poate fi deosebit de gravă pentru persoanele în vârstă, cele cu sistemul imunitar slăbit și pacienții care suferă de boli cronice.

De ce crește numărul cazurilor vara

Creșterea numărului de infectări în lunile de vară nu este întâmplătoare. În Statele Unite, sezonul ciclosporiazei se întinde, de regulă, din mai până în august, perioadă în care crește consumul de produse proaspete, precum salatele, plantele aromatice, fructele de pădure și alte legume consumate crude.

Temperaturile ridicate și circulația mai intensă a fructelor și legumelor favorizează, de asemenea, răspândirea parazitului de-a lungul lanțului de aprovizionare cu alimente.

În cazul focarului din Statele Unite, anchetatorii își concentrează atenția asupra salatei iceberg distribuite de compania Taylor Farms. Produsul a fost deja retras de pe piață, după ce a fost identificat drept o sursă probabilă a contaminării.

Care este situația în Europa. Nu există un focar major, dar supravegherea a fost intensificată

În acest moment, Uniunea Europeană nu se confruntă cu o epidemie de ciclosporiază comparabilă cu cea din Statele Unite.

Potrivit Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, cazurile înregistrate pe continent sunt, în general, izolate și îi afectează în special pe cei care se întorc din călătorii în țări în care parazitul este endemic, precum Mexic, Peru, Guatemala și alte zone tropicale sau subtropicale.

În ultimii ani, în Europa au fost documentate doar câteva focare, aproape întotdeauna asociate fie cu alimente importate, fie cu infectări produse în timpul călătoriilor în străinătate.

Un semnal de alarmă vine însă din Regatul Unit, unde, între aprilie și jumătatea lunii iulie 2026, au fost raportate 67 de cazuri de ciclosporiază. Aproape toate au fost asociate unor călătorii în Mexic.

Din acest motiv, autoritățile sanitare europene mențin un nivel sporit de supraveghere pe timpul verii, când intensificarea călătoriilor internaționale și consumul mai mare de fructe și legume proaspete pot favoriza apariția unor cazuri importate.

De ce se vorbește atât de mult despre acest parazit acum

Focarul de proporții neobișnuite din Statele Unite, suprapus peste sezonul vacanțelor, a readus parazitul Cyclospora în atenția publicului.

Vara cresc atât numărul călătoriilor internaționale, cât și consumul de salate și alimente nepreparate termic, ceea ce mărește riscul expunerii la apă sau produse contaminate.

Autoritățile sanitare recomandă câteva măsuri simple de precauție: spălarea temeinică a fructelor și legumelor, consumarea apei din surse sigure în timpul călătoriilor, păstrarea corectă a alimentelor la rece și consultarea unui medic în cazul unei diarei persistente, mai ales dacă apar semne de deshidratare sau dacă este vorba despre o persoană vulnerabilă.