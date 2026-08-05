Prima ţară din UE în care vor fi lansate pastilele pentru slăbit Wegovy. Pilula anti-obezitate va fi eliberată pe bază de reţetă

Prima ţară din UE în care vor fi lansate pastilele pentru slăbit Wegovy. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Compania Novo Nordisk și-a anunțat planurile de a lansa „în curând”, în Germania, varianta sub formă de pastilă a medicamentului Wegovy, a declarat miercuri directorul executiv Mike Doustdar, notează Euractiv.

Producătorul danez de medicamente și-a revizuit în creștere, marți seara, estimările privind profitul și vânzările pentru întregul an, însă a dezamăgit investitorii. Aceștia s-au concentrat, în schimb, pe faptul că vânzările noului medicament Wegovy au fost ușor sub așteptări și pe un eșec înregistrat în cadrul studiului clinic pentru CagriSema, medicamentul de nouă generație împotriva obezității.

Novo Nordisk va lansa „în curând” în Germania varianta sub formă de pastilă a medicamentului Wegovy, a declarat miercuri directorul executiv Mike Doustdar.

Wegovy va fi eliberat pe bază de reţetă, în UE

Medicamentul va fi disponibil pe bază de rețetă pentru adulții cu obezitate sau pentru cei supraponderali, care au cel puțin o altă afecțiune legată de greutate. Pastilele vor fi eliberate doar pe bază de rețetă medicală și doar după ce pacientul va trece printr-o serie de analize și investigații medicale.

Pe lângă aceste pastile, specialiștii susțin că un aspect important este regimul alimentar.

Potrivit specialiștilor, aceste medicamente sunt deja aprobate pe piața din America încă de la finalul anului trecut, iar reprezentanții Agenției Naționale a Medicamentului au transmis recent că aceste pastile vor fi distribuite și în România.