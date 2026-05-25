Prima pastilă pentru slăbit a fost aprobată în Uniunea Europeană. Medicamentul va fi eliberat pe bază de reţetă

<1 minut de citit Publicat la 14:56 25 Mai 2026 Modificat la 15:02 25 Mai 2026

Prima pastilă pentru slăbit primește undă verde în Uniunea Europeană (UE). Medicamentul va fi disponibil pe bază de rețetă pentru adulții cu obezitate sau pentru cei supraponderali, care au cel puțin o altă afecțiune legată de greutate, potrivit The Wall Street Journal.

Experții Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) au aprobat punerea pe piață a primei pastile pentru slăbit, decizia finală urmând să fie publicată în aproximativ 30 de zile.

Medicamentul, comercializat sub denumirea de Wegovy, reprezintă o alternativă mai convenabilă la tratamentele injectabile deja existente.

Pastilele vor fi eliberate doar pe bază de rețetă medicală și doar după ce pacientul va trece printr-o serie de analize și investigații medicale.

Pe lângă aceste pastile, specialiștii susțin că un aspect important este regimul alimentar.

Potrivit specialiștilor, aceste medicamente sunt deja aprobate pe piața din America încă de la finalul anului trecut, iar reprezentanții Agenției Naționale a Medicamentului au transmis recent că aceste pastile vor fi distribuite și în România.