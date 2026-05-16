„Beau doar un pahar” și alte mituri legate de alcool. De la câte „băuturi pe zi” cresc riscurile să faci cancer, demență sau AVC

4 minute de citit Publicat la 23:45 16 Mai 2026 Modificat la 23:50 16 Mai 2026

Alcoolul afectează, de asemenea, capacitatea organismului de a lupta contra infecțiilor. Chiar și un simplu pahar de băutură afectează sistemul imunitar. Foto: Getty Images

Alcoolul, consumat chiar și în cantități reduse - un singur pahar de bere sau vin băut cu prietenii, ori un banal cocktail băut seara, după program -, reduce imunitatea organismului și crește riscul apariției cancerului și altor boli cronice, conform noilor studii științifice, informează CNN.

„Alcoolul este, prin natura lui, toxic. Îl folosim pentru a dezinfecta sau pentru a ucide germeni. Prin urmare, se naște întrebarea: există o anumită cantitate de alcool pe care să o putem considera drept sigură?”, spune medicul Andrew Freeman, director al centrului de sănătate și prevenție a bolilor cardiovasculare de la National Jewish Health din Denver, SUA.

Conform unui număr tot mai mare de studii răspunsul la această întrebare este „Nu”.

Consumul de alcool este direct responsabil de 62 de afecțiuni, de la boli cardiovasculare, afecțiuni psihice, gastrită, ulcer, pancreatită, sau boli de ficat, printre care cea mai gravă fiind ciroza.

„Toate aceste boli sunt provocate 100% de consumul de alcool: cu alte cuvinte, aceste boli nici nu ar exista în lume dacă nu ar fi alcoolul”, a spus Jürgen Rehm, cercetător la Institutul de Sănătate Mintală din Toronto. Rehm efectuează studii legate de alcool din 2003.

„Mai există alte 30 de boli în care alcoolul joacă un rol, precum cancerul de sân sau alte cancere, boli cardiovasculare, AVC-uri, diabet sau demența”, a adăugat Rehm.

De la ce prag începe „consumul excesiv de alcool”. Aplicația care-ți arată câte zile din viață ai pierdut după fiecare băutură consumată

Alcoolul afectează, de asemenea, capacitatea organismului de a lupta contra infecțiilor. Chiar și un simplu pahar de băutură afectează sistemul imunitar, diminuând capacitatea acestuie de a lupta cu o infecție într-un interval de 20 de minute de la cosnsumul de alcool.

Alcoolismul cronic poate avea chiar un impact critic permanent asupra anticorpilor organismului nostru.

Studiile definesc, de regulă, „consumul excesiv de alcool” orice depășește 40 de grame pur de alcool pe zi, în cazul femeilor, sau 60 de grame pe zi de alcool, în cazul bărbaților (o sticlă de bere cu 5% alcool conține 20 de grame de alcool).

„Echipa noastră de la institut a dezvoltat o aplicație gratuită care îți arată câte minute sau zile din viață ai pierdut cu fiecare pahar de băutură pe care l-ai luat”, a spus Reh. „Aplicația îți arată, de asemenea, și câte minute sau zile din viață recuperezi, după ce te-ai lăsat de băut”.

Patru băuturi într-o seară incapacitează sistemul imunitar timp de 24 de ore

Alcoolul perturbă capacitatea celulelor imunitare ale organismului - e nevoie chiar de puțin alcool pentru a reduce capacitatea anticorpilor să lupte conra virusurilor, infecțiilor bacteriene sau a celulelor canceroase.

O persoană care „iese la băut” și bea mai mult de patru băuturi în interval de câteva ore poate incapacita răspunsul imun al organismului timp de 24 de ore.

În funcție de cantitatea și tipul de alcool consumat, sistemul imunitar își revine într-un interval de timp care poate dura de la câteva zile la o săptămână, a precizat Jürgen Rehm.

Consumul cronic de alcool poate „paraliza” sau incapacita chiar și limfocitele, cele mai importante celule albe din sânge, esențiale pentru sistemul nostru imunitar. Într-o astfel de situație, organismul nostru e expus unor boli severe, precum pneuomnie, HIV sau tuberculoză.

Astfel, chiar dacă cel afectat devine abstinent și renunță la alcool, experții avertizează că, în cazul alcoolicilor cronici, sistemul imunitar poate fi compromis permanent.

Legătura dintre alcool și cancer

De asemenea, alcoolul reprezintă a treia cauză - care poate fi prevenită - care duce la apariția cancerului, după fumat și obezitate.

Practic, toate tipurile de alcool ajută la apariția cancerului prin deteriorarea ADN-ului și provocarea de inflamații cronice. În cadrul femeilor, cancerul de sân este cel mai asociat cu consumul de alcool, în vreme ce la bărbați cancerul de colon este cel mai des asociat cu alcoolul.

Abstinența de la alcool poate stopa evoluția oricărei forme de cancer, dar abstinența nu garantează automat acest lucru, a spus Sinclair Carr, doctoran la Școala de Sănătate Publică Harvard T.H. Chan din Boston.

„Cancerului îi ia ani ca să se dezvolte. Prin urmare, e posibil să ai deja un cancer care se dezvoltă și care să fi fost provocat de consumul de alcool, iar tu să continui să faci cancer după ce te-ai oprit din băut”, a spus Carr. „Dar, dacă nu ai niciun un cancer care să se dezvolte, iar tu te oprești acum din băut, elimini orice posibilitate ca în viitor să ai un cancer cauzat de consumul de alcool”.

Carr spune că, pentru a fi sigur că nu vei dezvolta un cancer provocat de consumul de alcoo, e nevoie de o abstinență la alcool de cel puțin 30 de ani - la fel ca în cazul fumatului.

Alte riscuri asociate consumului de alcool: demență, boli de inimă

Alcoolul distruge de asemenea legăturile neuronale și afectează memoria și zonele din creier responsabile cu luarea deciziilor.

Astfel, consumul a doar trei băuturi pe săptămână cresc șansele să faci demență cu 15%, conform celor mai noi studii citate de CNN.

Un mit legat de alcool e cel conform căruia această băutură „face bine la inimă”. O cercetare făcută în 2023 arată că până și o singură băutură pe zi duce la creșterea tensiunii.

Consumul de alcool când ai deja tensiune mare, dublează riscul unei afecțiuni a ficatului, în vreme ce consumul de alcool în cazul celor supraponderali îl triplează, arată un alt studiu, realizat în februarie 2025. „Vă sfătuim să nu vă apucați de băut, sau, dacă beți deja, încercați să beți cât mai puțin posibil, sau pur și simplu lăsați-vă de băut”, a spus Andrew Freeman.