Bolojan anunţă deblocarea finanţării la Institutul "Marius Nasta": Constructorul să-şi încaseze restanţele și lucrările să fie reluate

Bolojan anunţă deblocarea finanţării la Institutul "Marius Nasta". Sursa foto: Ilie Bolojan / Facebook

Premierul României, Ilie Bolojan, a anunţat, miercuri, deblocarea finanţării pentru modernizarea și extinderea infrastructurii medicale prin realizarea unui nou centru de diagnostic și tratament al tuberculozei, la Institutul "Marius Nasta" din Bucureşti. "Am reaprobat în ședința de Guvern indicatorii tehnico-economici, astfel încât constructorul să își poată încasa plățile restante și lucrările să fie reluate în condiții normale, după ce activitatea din șantier a fost întreruptă în ultimele luni din cauza întârzierilor la plată", a transmis Bolojan.

Valoarea totală a proiectului este de 640 milioane de lei, din care aproximativ 391 de milioane de lei reprezintă restul de executat. Finanțarea este asigurată prin PNRR și din bugetul de stat, a precizat premierul.

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"Am deblocat astăzi lucrările la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, unul dintre spitalele aflate pe lista proiectelor finanțate din fonduri europene prin PNRR.

Am reaprobat în ședința de Guvern indicatorii tehnico-economici, astfel încât constructorul să își poată încasa plățile restante și lucrările să fie reluate în condiții normale, după ce activitatea din șantier a fost întreruptă în ultimele luni din cauza întârzierilor la plată", a postat Bolojan pe Facebook.

Ce lucrări se fac la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”

"Proiectul de la „Marius Nasta” presupune modernizarea și extinderea infrastructurii medicale prin realizarea unui nou centru de diagnostic și tratament al tuberculozei, cu săli moderne de operație, unități de terapie intensivă și facilități pentru intervenții multidisciplinare.

De asemenea, au fost incluse soluțiile tehnice necesare pentru noua secție ATI și pentru laboratorul de bronhoscopie, investiții importante pentru creșterea capacității de diagnostic și tratament.

Valoarea totală a proiectului este de 640 milioane de lei, din care aproximativ 391 de milioane de lei reprezintă restul de executat. Finanțarea este asigurată prin PNRR și din bugetul de stat.

Derularea proiectelor din PNRR este o prioritate pentru Guvern. România are nevoie de spitale moderne și de investiții serioase în sănătate. Aceste proiecte trebuie duse la capăt", a mai transmis Ilie Bolojan.