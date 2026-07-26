Traficul din zona în care locuiești te poate afecta mai mult decât ai crede. Ce arată un studiu făcut pe 3 milioane de oameni

2 minute de citit Publicat la 08:00 26 Iul 2026 Modificat la 08:14 26 Iul 2026

Expunerea îndelungată la zgomotul traficului rutier a fost asociată cu un risc mai mare de Parkinson. Foto: Getty Images

Expunerea îndelungată la zgomotul traficului rutier a fost asociată cu un risc mai mare de Parkinson, posibil din cauza tulburărilor de somn și a stresului resimțit de organism, potrivit unui nou studiu preluat de Euronews.

Cercetători danezi au analizat datele a peste trei milioane de locuitori pentru a vedea dacă zgomotul constant din diferite zone și poziții ale locuinței crește riscul acestei boli neurodegenerative.

Studiul, publicat în revista JAMA Neurology, a analizat peste trei milioane de danezi între 2000 și 2017. Toți aveau cel puțin 40 de ani și nu sufereau de Parkinson la începutul cercetării.

Pentru fiecare creștere de aproximativ 11 decibeli a zgomotului pe partea cea mai expusă a locuinței, riscul de Parkinson a crescut cu aproximativ 3%, au constatat cercetătorii.

Pe partea liniștită a casei, adică partea cel mai puțin expusă traficului, riscul de Parkinson a crescut cu 4% pentru fiecare 9 decibeli în plus.

În același timp, studiul arată că o parte liniștită a locuinței, unde zgomotul este cu cel puțin 10 decibeli mai mic decât pe partea expusă, poate funcționa ca o zonă de protecție și poate reduce efectele nocive, mai ales pentru cei care trăiesc în zone cu niveluri ridicate de zgomot.

Persoanele care nu au o astfel de parte liniștită a locuinței sunt expuse unui nivel de zgomot mai constant și mai greu de evitat, în special noaptea, lucru pe care autorii studiului îl consideră mai dăunător.

Autorii au mai arătat că studiile anterioare, care analizau doar partea cea mai zgomotoasă a unei locuințe, ar putea subestima riscurile pentru sănătate, pentru că nu iau în calcul dacă oamenii au sau nu un loc mai liniștit în care să se retragă.

Rezultatele au rămas aceleași indiferent de sex, nivel de educație, venit, statut de conviețuire sau densitatea populației.

Cum ar putea influența zgomotul riscul de Parkinson

Autorii spun că aceste concluzii au sens din punct de vedere biologic, pentru că zgomotul cronic poate afecta somnul, esențial pentru sănătatea creierului, și poate declanșa o reacție de stres în organism.

Zgomotul poate provoca și „neuroinflamație” și stres oxidativ în creier, mai ales în zonele legate de producerea dopaminei.

Boala Parkinson este a doua cea mai frecventă boală neurodegenerativă din lume. Potrivit unor cercetări recente, afectează peste 11 milioane de oameni, iar povara bolii ar urma să se dubleze în următoarele decenii, pe măsură ce oamenii trăiesc mai mult și populația crește în unele țări.

În boala Parkinson, celulele nervoase din creier, numite neuroni, se degradează treptat sau mor. Multe dintre simptome sunt provocate de pierderea neuronilor care produc dopamină, ceea ce duce la o activitate anormală a creierului.

Cauza exactă a bolii nu este cunoscută, iar în prezent nu există un tratament care să o vindece.

„Prin urmare, identificarea factorilor de mediu care pot fi modificați este o prioritate de sănătate publică”, a spus Fernando Alonso Frech, neurolog și cercetător la HM CINAC Comprehensive Neuroscience Center, care nu a participat la studiu.

El a adăugat că, având în vedere numărul mare de oameni expuși la zgomotul traficului, impactul posibil asupra sănătății publice ar putea fi important.

„În acest context, concluziile întăresc importanța politicilor care urmăresc reducerea poluării fonice urbane, prin strategii precum planificarea urbană, construirea de bariere fonice, reducerea traficului în zonele rezidențiale sau proiectarea locuințelor cu fațade și spații de odihnă mai puțin expuse zgomotului”.