De ce nu te poți concentra, nu dormi bine sau ai anxietate. Un institut din România îți poate da răspunsul, pe o hartă a creierului tău

Creierul poate fi antrenat, la fel cum îți antrenezi corpul la sală. sursa foto: Getty

E ora 03:00 dimineața, iar Andreea, 38 de ani, din București, se uită în tavan. A încercat tot: ceaiuri, melatonină, sport, ba chiar și un concediu întreg. A doua zi, la birou, recitește aceeași frază de trei ori și nu reține nimic. „Credeam că sunt eu de vină. Că așa sunt eu, mai slabă”, povestește ea.

Adevărul l-a aflat abia când și-a văzut, pentru prima dată, propriul creier – pe o hartă colorată.

La Institutul BrainMap, cu centre în România și Italia, specialiștii realizează o investigație numită BrainMap: o scanare nedureroasă, fără radiații, care durează sub o oră.

Aparatura colectează peste 80.000 de puncte de date din 47 de zone ale creierului și arată, negru pe alb, de unde vin insomnia, anxietatea sau problemele de concentrare – la adulți, dar și la copiii cu ADHD.

Apoi urmează partea surprinzătoare: creierul poate fi antrenat, la fel cum îți antrenezi corpul la sală. Metoda se numește neurofeedback, e validată în peste 1.250 de studii științifice și nu implică medicamente: creierul își vede propria activitate în timp real și învață, treptat, să se echilibreze singur.

Peste 20.000 de pacienți au trecut pragul institutului fondat în 2019 – de la copii și părinți epuizați până la sportivi de performanță.

Primul pas costă zero lei: o consultație telefonică gratuită, pe institutulbrainmap.ro şi pe longevitymap.ro.