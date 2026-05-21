Construcția a 6 din cele 8 spitale finanțate din PNRR riscă să se blocheze. Cseke: La Marius Nasta, constructorul și-a retras echipa

Lucrările de la Spitalul "Marius Nasta" au fost sistate de constructor din cauza facturilor neachitate.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat joi că lipsa unor hotărâri de guvern a blocat progresul unor proiecte de construcție a spitalelor din PNRR, punând în pericol finalizarea acestora până la termenul din august, și a anunțat măsuri urgente pentru deblocarea situației, potrivit Agerpres. Situația cea mai gravă este la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din București, unde constructorul a retras personalul de pe șantierul Centrului de Diagnostic şi Tratament al Tuberculozei "Zerlendi" din cauza întârzierilor la plată, a precizat acesta în timpul conferinţei de presă.

Cseke Attila susține că lipsa unor hotărâri de guvern a blocat proiecte de construcție a spitalelor prin PNRR

Construcția a șase dintre cele opt spitale finanțate din fonduri PNRR, precum și a două centre de pregătire ale Universității de Medicină și Farmacie, "înregistrează întârzieri și costuri suplimentare care depășesc valorile prevăzute inițial" și riscă "încetinirea sau chiar blocarea lucrărilor", a anunţat astăzi, ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

''În urma unor analize suplimentare și verificări suplimentare, există unele întârzieri și depășiri financiare care necesită intervenții, dacă vreți, sau soluții urgente. Din păcate, am constatat că o serie de hotărâri de guvern care trebuiau emise nu sunt emise, nici nu sunt încă promovate de Ministerul Sănătății. Ele sunt, în unele cazuri, absolut necesare pentru ca construcțiile de spitale din PNRR, nu la toate, dar la unele dintre ele, să poată continua și să se poată finaliza până la termenul de 31 august.

În concret, la opt obiective de investiții, din care șase sunt spitale și două sunt centre de formare profesională, fie e necesară de urgență promovarea unor hotărâri de guvern de reaprobare a indicatorilor tehnico-economici, fie este nevoie de soluții administrative și financiare urgente pentru a putea să ne încadrăm. Aceste hotărâri de guvern era bine dacă erau emise cu mult timp înainte", a afirmat ministrul interimar al Sănătății, într-o conferință de presă.

Lista celor șase spitale și a celor două centre de pregătire unde există pericol ca lucrările să se blocheze:

Spitalul Județean de Urgenta din Bistrița;

Centrul de patologie vasculo-cerebrală și neurochirurgie de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj;

Centrul Chirurgical Cardiovascular la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș;

Centrul de Diagnostic şi Tratament al Tuberculozei "Zerlendi" de la Institutul Marius Nasta din Bucureşti;

Departament Sănătatea Mamei și Copilului Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" din Constanţa;

Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu" (cunoscut ca "Spitalul SRI") din Balotești;

Construcţia şi dotarea Centrului de dezvoltare a competențelor pentru personalul din sistemul public de sanatate- UMF "Carol Davila" din București;

Centrul de instruire în vederea dezvoltarii competentelor pentru personalul din sistemul public de sanatate -UMF "George Emil Palade" din Târgu Mureș.

Cseke Attila a spus că la Ministerul Sănătății se lucrează într-un ritm susținut pentru a debloca această situație.

"Am informat membrii Cabinetului și pe domnul prim-ministru legat de această provocare, care nu este simplă și nu este ușoară. Încă o dată accentuez că aceste hotărâri erau bine dacă erau emise până acum, nu ajungeam în această situație.

Necesarul de finanțare pentru a finaliza aceste șase spitale și două centre de formare profesională, necesar de finanțare din bugetul național, nu din PNRR, din bugetul național, este de 1,2 miliarde de lei. O resursă financiară importantă, care astăzi nu este asigurată în bugetul Ministerului Sănătății", a mai menţionat acesta.

Ministrul a dat ca exemplu Spitalul "Marius Nasta" unde lucrările au un stadiu de execuție de 80% și au fost sistate de constructor din cauza facturilor neachitate.

"Ministerul Sănătății a plătit tot ce era de plătit din PNRR pe construcția Spitalului «Marius Nasta», nu există posibilitatea legală de a mai plăti nici o factură și suntem în această situație. (...). Suntem la un stadiu de execuție de 80% și sunt emise facturi în valoare de 150 de milioane de lei, care nu pot fi achitate de Ministerul Sănătății, pentru că nu există hotărârile de guvern pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici la această investiție.

Deci, legal nu se poate plăti niciun leu. (...). Din păcate, constructorul s-a retras de pe acest șantier", a arătat Cseke Attila, care a menționat că la această unitate medicală este necesară o finanțare suplimentară pentru a termina investiția de puțin peste 500 de milioane de lei, care astăzi nu există în bugetul Ministerului Sănătății.

În opinia sa, "urgența maximă" este de a fi întocmite proiectele de hotărâri de guvern pentru a fi puse în transparență decizională, astfel încât în maximum trei săptămâni să fie aprobate de Executiv iar investițiile să fie deblocate.

"La celelalte spitale, situația este puțin mai nuanțată, dar la Bistrița și la Târgu Mureș aproape sigur avem nevoie la fel de hotărâri de guvern de reaprobare a indicatorilor. Colegii lucrează și la acestea, la celelalte trei – la Neurochirurgie Cluj, la «Agrippa Ioneescu» și la investiția de la Spitalul Județean din Constanța. (...) În urma discuției de ieri de la Palatul Victoria, am făcut și solicitarea către ministrul Finanțelor pentru găsirea soluției financiare pentru alocarea de 1,2 miliarde de lei, astfel încât să putem să finalizăm aceste șase spitale.

În ce privește cele două centre de formare profesională nu s-a plătit nicio factură pentru aceste centre, pentru construirea acestor centre de formare profesională. Gradul lor de execuție este undeva în jurul valorii de 20%", a susținut ministrul interimar al Sănătății.

8 spitale au "prins" finanțare din PNRR, dintr-o listă inițială de 27 de spitale

În ţara noastră se construiesc opt spitale sau corpuri noi de clădire ale unor spitale cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Lista celor 8 spitale:

Spitalul Județean Bistrița – primul corp de clădire a fost inaugurat, urmează inaugurarea corpului 2, unde stadiul construcției este de 92%, iar termenul asumat de constructor este finalul lunii iunie;

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca (recompartimentare clădire existentă și extindere cu un corp nou) – stadiu 96%, se așteaptă să fie finalizat la sfârșitul lunii iunie;

Spitalul Clinic de Urgență Militar "Dr. Stefan Odobleja" din Craiova (pavilion de medicină operațională, politraumă) – stadiul este 98,5%, se așteaptă să fie finalizat la sfârșitul lunii iunie;

Spitalul Clinic Militar de Urgență "Dr. Alexandru Augustin" din Sibiu (pavilion nou, bloc chirurgical politraumă) – stadiul este 83%;

Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu" din Balotești, cunoscut ca Spitalul SRI (modernizarea infrastructurii) – stadiu 75%.

Spitalul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din București (centru de diagnostic și tratament al tuberculozei) – stadiul este la 75%;

Institutul de Urgență Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș (construire centru chirurgical cardiovascular) – stadiul construcției este în prezent de 65%;

Spitalul Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" din Constanța (construire corp nou, departament sănătatea mamei și copilului). Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a anunțat deja că, în acest caz, investiția din PNRR "nu va putea fi realizată fizic până la finalizarea Programului Sănătate din PNRR" și se caută o altă variantă de finanțare din fonduri europene.

9 spitale începute din PNRR continuă cu finanțare din alt program

Nouă proiecte de spitale cu șantiere în construcție, care au fost finanțate inițial din PNRR, vor continua cu bani europeni nerambursabili din Programul Sănătate 2021–2027. Guvernul a aprobat, în toamna trecută, un memorandum de transfer al celor nouă spitale în noul program de finanțare.

Cele nouă spitale sau corpuri de spital sunt:

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia – relocarea și modernizarea secției de oncologie și înființarea compartimentului de cardiologie intervențională;

Centru de Politraumǎ la Spitalul Militar de Urgență "Dr. Ion Jianu" din Pitești;

Spitalul Județean de Urgență Pitești – laborator de radioterapie;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Oradea – construire și dotare corp nou de clădire;

Spitalul de Urgență al MAI "Prof. Dr. Dimitrie Gerota" București – sediu nou;

Spitalul Județean de Urgență Giurgiu – spital nou, etapa I (secțiile oncologie și neurologie);

Institutul Regional de Oncologie Timișoara;

Spitalul Județean de Urgență Vaslui – construire secții noi;

Spitalul Județean de Urgență Bacău – finalizare proiectare și execuție Pavilion Municipal și integrarea în ansamblul medical al spitalului.

Cseke Attila: Nu are niciun sens să mai finanțăm spitale după numărul de paturi

În cadrul conferinţei de astăzi, Cseke Attila a mai anunțat că ministerul are în vedere schimbarea modului de finanțare a spitalelor, considerând că actualul sistem - care ține cont inclusiv de numărul de paturi – este depășit și ineficient.

Cseke Attila a explicat că finanțarea trebuie să reflecte serviciile medicale efectiv realizate, nu capacitatea de cazare a spitalelor.

"Noi astăzi avem un sistem de finanțare rigid la nivel de spitale, care ia în considerare în formula de finanțare, în formula pe baza căruia se încheie contractul de finanțare cu fiecare spital și numărul de paturi. Este o abordare pe care dorim s-o schimbăm pentru că nu paturile fac medicină în România, ci serviciile medicale efectuate sunt cele care rezolvă cazurile și fac bine pacienților.

Paturile existente sau paturile goale nu rezolvă servicii medicale și atunci nu are niciun sens să mai finanțăm spitale după numărul de paturi, chiar dacă este parțial, pentru că în acea formulă evident e o parte care se referă la numărul de paturi. De asemenea, astăzi pe formula existentă încă în vigoare există o modalitate sau o parte a formulei care penalizează spitalele mai performante", a spus ministrul interimar al Sănătăţii, la o conferință de presă.

El a afirmat că în ultimii 10 - 11 ani media spitalizărilor a scăzut cu o zi – de la 6,2 zile la 5,2 zile –, iar acest lucru trebuie să se reflecte și în ce privește finanțarea spitalelor.

"Vă dau doar un simplu indicator. Media internărilor în spitalizare continuă în România în ultimii 10-11 ani a scăzut de la 6,2 zile la 5,2 zile. Ceea ce înseamnă că în medie pacienții stau cu o zi mai puțin în spitale pentru tratament și atunci evident că aceste lucruri trebuie să se reflecte în ce privește finanțarea spitalelor", a explicat Cseke Attila.