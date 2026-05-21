O a treia victimă a fost găsită sub dărâmăturile clădirii prăbușite în Germania

Publicat la 23:31 21 Mai 2026 Modificat la 23:31 21 Mai 2026

Poliția germană a anunțat că o explozie, ca urmare a unei acumulări de gaze, ar fi cauzat prăbușirea clădirii. FOTO: Profimedia Images

Corpul unei a treia persoane a fost găsit sub dărâmături după prăbușirea unei clădiri luni, la Georlitz, în estul Germaniei, a anunțat joi poliția, notează AFP, citată de Agerpres.

Miercuri seară, echipele de salvatori descoperiseră inițial cu ajutorul unui câine de căutare corpul unei femei de 25 de ani de naționalitate română.

Joi, la începutul după-amiezii, a fost găsit apoi corpul celeilalte femei care era dată dispărută, de asemenea de naționalitate română și în vârstă de 26 de ani.

Apoi, în cursul serii, poliția a indicat pentru AFP că a găsit corpul unui bărbat care ar fi „cu mare probabilitate” a treia persoană dată dispărută, în vârstă de 48 de ani și cu naționalitate germană și bulgară.

Conform aceleiași surse, ancheta continuă pentru a afla cauzele prăbușirii clădirii.

Echipele de salvare au lucrat în principal manual pentru a căuta semne de viață într-un morman de cărămizi și lemn sfărâmat după prăbușirea, luni după-amiază, a acestei clădiri de locuințe de vacanță, temându-se că utilizarea utilajelor grele ar putea provoca o explozie de gaz.

Pentru operațiunile de căutare au fost mobilizați în jur de 140 de angajați ai poliției, pompierilor, serviciilor de sănătate, serviciului federal de urgență, precum și salvatori polonezi.